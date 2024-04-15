南韓舉辦日本AV活動被追殺　首爾威脅截斷會場電源

原定本月底在南韓舉行的一個成人活動繼續受打壓。在經過水原市及坡州市先後反對之下，活動日前宣布會在首爾的漢江上舉行，不過首爾市已威脅提供場地的機構，表示可能會取消他們的租約甚至截斷電源。 早前公布會邀請9位日本AV女優出席的「KXF The Fashion」的成人活動，原定21至22日於水原市舉行，不過及後水原市向組織活動的南韓成人影片平台提出訴訟，令活動一度打算移師同為京畿道的坡州市進行。但之後坡州市亦拒絕借出場地之下，主辦方至周日（14日）宣布再度更改場地，至首爾蠶院漢江公園上的一間酒吧內舉行。但首爾市隨後表示，如果活動一意孤行的話，會對活動方作出檢控。

南韓媒體表示，首爾市的未來漢江總部已向舉辦活動的酒吧發信，表明禁止舉辦違法活動。有關信件指：「成人派對有害公德」，並指擔心會扭曲性觀念及引發性罪行的發生，而有關的觀光纜車及渡輪法例，禁止舉行成人活動。政府更威脅酒吧可能會中止他們的租約甚至截斷電力。 主辦機構起訴市政府及反對婦團 有關的成人活動在去年已舉辦過，只是規模不及今次。然而活動在宣布開辦以來已受到水原市的婦女團體不滿，指控活動是「助長對女性性剝削」，及後因為水原市會場有一所小學，當局以活動對兒童造成不良影響，向借出場的體育館營運方施壓而拒絕借出場地。之後曾打算改到坡州市，但公布僅一日就被市政府要求取消租約。 主辦方就表示：「沒有法律依據可以阻止活動在首爾進行。」並指會如期舉行活動。而組織亦已經向水原市及阻止活動的婦女組織發起訴訟，指控他們阻礙商業活動以及發放虛假訊息。