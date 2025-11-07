南韓蔚山市發電廠鍋爐塔倒塌意外最少3人死亡 障礙物多搜救困難

南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔於6日發生崩塌事故，造成7人被困。根據南韓消防當局今日的現場簡報，目前已確認3人死亡，另有2人推定死亡，2人仍失蹤。
據韓聯社，消防當局表示，在7名被困者中，有2人被發現被困在結構物中，其中1人於今日凌晨4時53分被宣告死亡。
2人被推定死亡
消防部門表示，在7名被埋人員中，1人在事故發生約一小時後被發現，但在獲救過程中心跳停止，其後證實死亡，另有2人被救出時已經身亡，令罹難人數增至3人，另有2人2人被推定死亡，仍有2人被困在不明的位置。
消防當局正全力動員搜救犬、聲音探測器、內視鏡攝影機、熱像儀等各種可用工具尋找被困人士。然而，由於倒塌的鋼鐵結構物與材料緊密交錯，空間狹小，消防人員必須一一用手清除障礙物才能進入，使得人員搜索和救援工作十分困難。
消防當局原計劃將倒塌的鍋爐塔(5號機)兩側相同規模的塔架(4號機和6號機)用鋼絲綁起來等後續措施，但因擔心可能引發二次崩塌而暫時擱置。
消防當局相關人員表示：「經過與結構安全技術師和現場相關人員的情況判斷會議後，決定在充分搜尋受困者後再尋找後續應對方案。」他補充道：「由於擔心再發生事故，不能使用大型機械，而是由隊員們艱難地進入現場進行搜索，因此需要花費相當多的時間。」
