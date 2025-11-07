南韓蔚山市發電廠鍋爐塔倒塌意外最少3人死亡 障礙物多搜救困難

南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔於6日發生崩塌事故，造成7人被困。根據南韓消防當局今日的現場簡報，目前已確認3人死亡，另有2人推定死亡，2人仍失蹤。

據韓聯社，消防當局表示，在7名被困者中，有2人被發現被困在結構物中，其中1人於今日凌晨4時53分被宣告死亡。

2人被推定死亡

消防部門表示，在7名被埋人員中，1人在事故發生約一小時後被發現，但在獲救過程中心跳停止，其後證實死亡，另有2人被救出時已經身亡，令罹難人數增至3人，另有2人2人被推定死亡，仍有2人被困在不明的位置。