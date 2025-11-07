南韓蔚山市發電廠鍋爐塔倒塌意外 最少2死2失蹤 障礙物多搜救困難

南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔於6日發生崩塌事故，造成7人被困。根據南韓消防當局今日的現場簡報，目前已確認2人死亡，另有3人推定死亡，2人仍失蹤。
據韓聯社，消防當局表示，在7名被困者中，有2人被發現被困在結構物中，其中1人於今日凌晨4時53分被宣告死亡。
3人被推定死亡
另一人因消防人員與醫療人員難以接近，無法確認確切狀況。消防單位於上午7時34分至8時52分期間，又發現另外3名受困者。其中1人已被送往醫院，其餘2人仍需要救援，但被掩埋的確切位置尚未確認。
截至7日上午10時30分，此次事故的人員傷亡情況為：9名工作人員中，1人確認死亡，4人推定死亡，2人仍失蹤，另有2人在事故發生後已立即被送往醫院治療。稍晚時又傳出1人確認死亡，罹難人數來到2人。
消防當局正全力動員搜救犬、聲音探測器、內視鏡攝影機、熱像儀等各種可用工具尋找被困人士。然而，由於倒塌的鋼鐵結構物與材料緊密交錯，空間狹小，消防人員必須一一用手清除障礙物才能進入，使得人員搜索和救援工作十分困難。
消防當局原計劃將倒塌的鍋爐塔(5號機)兩側相同規模的塔架(4號機和6號機)用鋼絲綁起來等後續措施，但因擔心可能引發二次崩塌而暫時擱置。
消防當局相關人員表示：「經過與結構安全技術師和現場相關人員的情況判斷會議後，決定在充分搜尋受困者後再尋找後續應對方案。」他補充道：「由於擔心再發生事故，不能使用大型機械，而是由隊員們艱難地進入現場進行搜索，因此需要花費相當多的時間。」
