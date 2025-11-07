南韓蔚山市發電廠鍋爐塔倒塌意外 最少2死2失蹤 障礙物多搜救困難

南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔於6日發生崩塌事故，造成7人被困。根據南韓消防當局今日的現場簡報，目前已確認2人死亡，另有3人推定死亡，2人仍失蹤。

據韓聯社，消防當局表示，在7名被困者中，有2人被發現被困在結構物中，其中1人於今日凌晨4時53分被宣告死亡。

3人被推定死亡

另一人因消防人員與醫療人員難以接近，無法確認確切狀況。消防單位於上午7時34分至8時52分期間，又發現另外3名受困者。其中1人已被送往醫院，其餘2人仍需要救援，但被掩埋的確切位置尚未確認。