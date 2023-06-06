南韓補習app殺人案嚇怕大學生 收過陌生男子尋歡要求

早前釜山補習配對應用程式(app)殺人案轟動南韓國內，情節猶如殺人犯罪劇，23歲兇手鄭有貞(音譯，Jung Yoo-jung)也向警方供認自己沉迷謀殺犯罪劇和電視節目，出於好奇想體會殺人的感覺，遂殺死二十多歲的死者。這宗案件嚇怕了當地兼職補習老師的大學生，紛紛刪除有關補習app。有釜山女大學生稱，對鄭有可能看過她的個人資料，感到頭暈目眩和作嘔，已刪除那個app。另一女生稱，曾透過該補習app「收過一名中年男子的訊息，他說不是找補習，但稱若我與他見面和談談，可以給我錢。我感到很害怕，立即關掉那個app」。
有關app要求尋找補習工作的人提供相片和大學學生證等身份證明文件，但另一方找老師的人卻甚麼資料也毋須提供，兇案發生後惹來批評，指曝露老師太多個人資料，容易成為歹徒的目標。該補習app已立即修改政策，家長和學生在核實身份後才可發訊息給老師。
變態殺手｜穿校服假扮中學生入屋行兇
鄭在上月27日被捕，案情指她最初假扮家長為讀中學的孩子尋找補習老師，聯絡上受害女大學生後，提出讓孩子到其家裡上課。鄭於上月26日穿上在網上所買的校服假扮成中學生上門，成功進入受害人家裡，並刺殺她。警方指，鄭生得矮小，又穿著校服，令受害人相信她是中學生。鄭起初供稱，有人指使她行兇，但警方經調查後證實她講大話，之後她又說與受害人爭吵無心殺她。不過，警方檢查鄭的手機後，發現她在行兇前3個月上網搜尋處理屍體方法，又觀看真實殺人個案的電視節目，並到圖書館借有關犯罪的書本。她在殺人後到附近超市買大垃圾袋和漂白水。鄭肢解受害人後，將部分殘肢放入行李箱運到草叢棄置。接載她到棄屍地點的司機覺可疑報警，揭發了這宗命案。
變態殺手｜分析：渴望擁有受害人的身份
報道指，鄭接受了精神評估測試，回答問題所得分數超過普通人的15分。在南韓，約在40分中取得超過25分，便被視為精神有問題。鄭上周五被移送到法院過堂時，向記者表示對死者家屬感到抱歉，又說當時自己瘋了。警方指，鄭在棄屍後拿了死者銀包和身份證，認為她想隱瞞案件，但遭的士司機報案揭發。不過，南韓專家上電視分析案件時稱，鄭5年前中學畢業後開始孤獨地生活和無業，或妒忌死者的大學生身份起殺機，取去死者的身份證和銀包，可能是渴望擁有死者的身份和社會地位，有關推敲猶如韓劇的劇情。專家又指，鄭殺人後相當冷靜，穿上受害人的衣服換掉染血的校服，並返回住所取行李箱，然後回案法現場裝死者的殘肢棄掉，完全沒有殺人後的驚恐，「她的態度很不正常」。