南韓補習app殺人案嚇怕大學生 收過陌生男子尋歡要求

早前釜山補習配對應用程式(app)殺人案轟動南韓國內，情節猶如殺人犯罪劇，23歲兇手鄭有貞(音譯，Jung Yoo-jung)也向警方供認自己沉迷謀殺犯罪劇和電視節目，出於好奇想體會殺人的感覺，遂殺死二十多歲的死者。這宗案件嚇怕了當地兼職補習老師的大學生，紛紛刪除有關補習app。有釜山女大學生稱，對鄭有可能看過她的個人資料，感到頭暈目眩和作嘔，已刪除那個app。另一女生稱，曾透過該補習app「收過一名中年男子的訊息，他說不是找補習，但稱若我與他見面和談談，可以給我錢。我感到很害怕，立即關掉那個app」。

有關app要求尋找補習工作的人提供相片和大學學生證等身份證明文件，但另一方找老師的人卻甚麼資料也毋須提供，兇案發生後惹來批評，指曝露老師太多個人資料，容易成為歹徒的目標。該補習app已立即修改政策，家長和學生在核實身份後才可發訊息給老師。