南韓詐騙集團當街誘學生喝冰毒飲料 致電勒索家長詐財 幕後主腦疑在中國

此外，39歲金姓疑犯專門為南韓電話詐騙集團提供偽造電話，他在此案負責提供用於撥打恐嚇電話的偽造電話號碼，早前在仁川落網。警方當場檢獲6台筆記型電腦、96台USB數據機、368張手機sim卡。金姓疑犯供稱，偽造一個電話號碼，收取1萬韓圜酬勞(約60港元)，管理的電話號碼超過100個。警方查出，金姓疑犯至少涉及43宗電話詐騙案，騙取金額達8.2億韓圜(約490萬港元)。

吉姓疑犯供稱，他受李姓主犯指使，將冰毒混入牛奶製作毒品飲料，再乘搭高速巴士或透過快遞等將產品送往首爾。化驗結果顯示，每瓶毒品飲料都混入相當於3次吸食份量的冰毒，對從未吸食冰毒的學生來說，可能造成急性中毒，並引發精神紊亂、失憶及嚴重生理損傷。

首爾警察廳周一(17日)公布最新調查進展，25歲韓籍李姓主犯去年10月17日前往中國，警方懷疑主犯當時在中國策劃並模擬犯案細節，同時聯絡負責製作毒品飲料的吉姓高中學生，以及其他同黨。

南韓首爾江南區補習街近日出現新型犯罪手法，不法分子誘騙學生喝毒品飲料，再致電勒索家長以詐取金錢。警方經調查發現，主犯去年10月到中國策劃犯案，幕後主謀可能身在中國。

兼職學生疑被利用

另一名20多歲金姓疑犯負責在補習社現場派發飲料，過去也是電話詐騙集團成員，負責收取贓款。其他4名透過社交網招募的兼職學生，警方仍在調查他們是否知道飲料含有毒品。

這4名學生本月3日下午收到快遞送來的毒品飲料後，當天傍晚至晚上9時在江南區大峙洞補習街，以試飲活動名義向學生們分發飲料，並聲稱要確認購買意願，向學生索取家長電話號碼。其同黨翌日從中國撥打電話給受害人，威脅要舉報他們吸食毒品，藉此勒索金錢。

警方指，送出的18瓶飲料中，已確認8瓶被喝過，包括一名學生家長在內共9人受害，另外4瓶由學生收下後未喝，剩下6瓶仍在追查中。

南韓警方尋求中方協助

這種結合毒品與電話詐騙的新型犯罪手法，首次在南韓出現。警方指，因近期電話詐騙收益不如以往，犯罪集團才想出新招。

南韓警方懷疑，幕後操控的詐騙集團首腦正身處中國，已要求中方協助遣返疑是中間人的李姓疑犯以及另一名中國籍朴姓疑犯。朴姓疑犯涉嫌協助寄送用於包裝毒品飲料的飲料瓶、箱子及促銷產品到南韓。