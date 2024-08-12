南韓試引入100菲傭 月薪萬三 日做8小時不留宿(有片)

南韓首爾最近試行引入100名菲律賓家務護理人員，以鼓勵生育並緩解因生育導致的女性勞動參與減少的問題。她們正接受四周培訓，下月3日起為首爾家庭提供半年家政不留宿服務(南韓政府稱在試驗項目期間，菲籍人員將住在宿舍以便適應新環境)。工資按照南韓最低工資標準支付，8小時工作每月可達238萬韓圜(約1.3萬港元)，目前香港外傭的規定最低工資為每月4,870元。

該批100名菲律賓護理人員參加由南韓僱傭勞動部和首爾市政府聯合推動的「外籍家政服務人員試點項目」，上周二（6日）抵達南韓，年齡24至38歲不等，已在菲律賓的職業培訓機構接受超過780小時的培育並獲得國家家政資格證，具備流利的英語交流能力，以及一定程度的韓語能力。項目最初由首爾市長吳世勳提議，他到新加坡考察後受到啟發，希望借鑑新加坡以低工資僱用育兒保姆的制度。

提供家政服務半年 期間只住宿舍 抵達南韓的32歲菲傭Glory告訴韓媒：「我在菲律賓大學學了行銷。我有家務管理師執照，想多了解南韓文化，所以來了這裏。想賺多一點的錢，回國做生意，希望幫助家人，再繼續讀研究所」。護理人員將接受160小時培訓，為期四周，內容包括安全保健、基礎生活常識，以及文化和韓語培訓。她們將於9月3日開始提供家政服務，每周至少工作30小時，可工作到明年2月。 她們的服務對象為有12歲以下子女或孕婦的首爾家庭，截至8月6日，共有651戶家庭提出申請聘用，政府將優先滿足單親、多子女、雙職工、孕婦家庭。不過，這些外籍家政服務人員的薪酬問題在南韓引發爭議。

人工佔南韓家庭一半收入 據了解，菲律賓護理人員的工資將按照南韓最低工資標準（2024年最低時薪為9,860韓圜）執行，包括四大社會保險在內，每天僱傭8小時的話，月薪為238萬韓圜（約1.3萬港元）。雖然政府宣傳「比民間服務便宜約20%」，但考慮到南韓3人家庭的中等收入為471萬韓圜，實際上要分出收入一半來請人。 育有7歲女兒的金姓41歲上班族媽媽說「如果請南韓或中國東北朝鮮族阿姨，月薪是250萬至400萬韓元。雖然請菲傭比她們便宜，但我認為每月能夠負擔200多萬韓元的人應該不多。」此外，輿論認為，家務護理人員通常是50至60多歲南韓婦女的重要工作崗位，外籍人員可能會逐漸佔據本地家政市場，剝奪國民工作機會。因此這措施是否能夠有效地鼓勵生育、減輕女性壓力，還有待觀察和評估。