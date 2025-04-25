南韓調查DeepSeek報告 指擅自轉移用戶個資予中美企業

南韓個人資料保護委員會周四公布關於中國人工智能(AI)聊天機械人DeepSeek的調查報告，指DeepSeek擅自將南韓用戶個人資料轉移給中美企業，包括TikTok母公司字節跳動旗下的公司。韓聯社指，DeepSeek已按照委員會建議作改善，預料不久後便能在南韓重新上架。 韓聯社報道，根據該委員會發布的DeepSeek預備實況調查結果，從1月15日到2月15日被暫停服務為止，DeepSeek將用戶的設備、網絡、App資訊等個人資料擅自轉移至字節跳動旗下雲服務平台「火山引擎」等3間在中國的企業以及一間在美國的企業。DeepSeek事前未就此取得用戶同意，也未在以中文及英文公開的個資處理政策中說明這些轉移資料的做法，而其用戶個資處理政策也沒包括個資銷毀程序及方式、安全措施等南韓《個人資訊保護法》要求的事項。

沒提供「選擇退出」選項 除用戶個人資料外，DeepSeek還將用戶在輸入框內輸入的內容擅自轉移給火山引擎。委員會指出，DeepSeek沒有將輸入內容轉移的必要，且未事前提供「opt-out」(選擇退出)選項。委員會因此建議其立即刪除向火山引擎轉移的輸入內容相關數據。「選擇退出」是指，除非用戶主動表示反對，則默認同意服務提供者收集用戶輸入資訊。 報道指，DeepSeek接受委員會建議，在4月10日已停止轉移更多資料，而委員會也要求立即銷毀已轉移給火山引擎的用戶輸入內容。此外，

DeepSeek已向委員會提供韓文版個資處理政策，又承認未經用戶同意，將用戶資料轉移給字節跳動旗下的火山引擎，辯稱是為了利用火山引擎的服務，來改善資訊保安漏洞及提升用戶體驗。 按委員會建議作改善 但委員會並未公布DeepSeek重啟在南韓服務的具體時間。據推測，考慮到DeepSeek已對大部分問題採取改善措施，預計不久後將重啟在韓下載服務。 DeepSeek於1月15日啟動在韓服務後，其用戶個人資料處理方式即引發爭議。DeepSeek承認未有周全地考慮南韓《個人資訊保護法》，個人資料保護委員會在2月15日限制從App商店下載DeepSeek，並呼籲已下載服務的用戶避免輸入個資等重要資訊，DeepSeek於當日下午6時起暫停在韓下載服務。