南韓貨車暴衝撞人群2死19傷 67歲司機疑誤踩油門肇禍

南韓京畿道富川市周四發生嚴重車禍，一輛輕型貨車早上在市場內倒車後突然向前暴衝約150米，撞向人群及店舖，造成2死19傷，死者為兩名六、七十歲婦人，另有9人傷勢嚴重。警方初步排除涉醉駕或藥駕，67歲貨車司機涉嫌駕駛時操作失誤，已被拘捕。警方初步研判，司機疑誤踩油門肇禍。 韓聯社等媒體報道，事發於富川市梧亭區遠宗洞一個市場。從閉路電視片段可見，早上10時55分左右，涉事輕型貨車在市場攤檔之間一條窄巷上倒車，但之後突然加速衝前，撞向人群。有人走避不及被撞到，多間店舖被撞，貨物散落一地。貨車暴衝一百多米後，撞上一間店舖後停下，車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂。

事發時，多人被貨車撞到，韓聯社報道，其中3名60至80歲老婦心臟驟停，送院搶救後，其中兩人傷重不治。19名傷者中，有人頭部出血，有人腰部受傷，其中3人送院時意識模糊，另有6人須急救，情況嚴重。 司機供稱：當時神志不清 67歲貨車司機對警方聲稱，是貨車突然自行加速，加上煞車系統失靈。韓聯社指，司機受查時無法合理地解釋事故原因及經過，表示他「當時神志不清」。司機患有長期疾病，包括一種腦血管疾病，每日要服藥，但他對警方說，「這些疾病不會影響駕駛」，「醫生或藥劑師沒說過我不應該開車」，「我沒有嚴重症狀(會妨礙我開車)」。

警方初步確認司機不涉酒駕或藥駕 警方初步確認，司機事發時清醒，不涉酒駕，初步藥檢結果亦呈陰性。閉路電視片段顯示，貨車在停止狀態下突然加速向前衝，貨車的煞車燈亦未亮起。警方初步研判，司機疑誤踩油門導致貨車暴衝。消防則指，司機事發時先是倒車28米，再向前衝約150米。 警方表示，以涉嫌《交通事故處理特例法》致傷致死罪，拘捕貨車司機，並將請求道路交通管理局和國家科學調查研究所分析貨車上的緊急資料記錄器(EDR)，並調查肇事者和目擊者等，以釐清事發經過及原因。

高齡駕駛惹關注 近年高齡司機引發交通事故的問題，惹起社會關注。南韓道路交通公團的交通事故分析系統數據顯示，高齡司機引發的交通事故由2020年的31,072宗，增至2024年的42,369宗，增幅逾30%。去年相關案件數量和佔比均創下自2005年開始統計以來的最高紀錄。 利誘高齡司機交還駕照 據悉，南韓65歲至75歲司機須在5年內申請更換駕駛執照，75歲以上3年須換照一次。為減少高齡司機事故，2018年，南韓引入「高齡者駕照交還制度」，為主動交還駕照的高齡者提供10萬至30萬韓圜(約530至1,591港元)補助，但每年交還率僅約2%，效果不彰。至於高齡者不願放棄駕照，大多是因為交通出行及謀生需要。

