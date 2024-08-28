南韓軍方拘情報員 涉向中方特工洩密換百萬報酬 以遊戲語音溝通

南韓國防部逮捕起訴一名49歲情報司令部軍務員，涉嫌多次收錢，2017年起向疑似中國情報機關特工洩露軍事機密，換取合共1.62億韓元（約94萬港元）報酬。（路透社資料圖片）

檢方指，涉案軍務員在2017年被疑似中國情報特工收買，其後多次利用內部安全漏洞，透過列印、拍攝、截圖、記錄等方式刺探收集機密情報，再利用個人宿舍的設施上傳至中國的雲端伺服器，到今年6月被韓方反間諜機關揭發。他披露了情報司部分要員的身份信息、情報司的整體任務和組織編制、南韓情報部隊的作戰方法和計劃、對特定地區的局勢分析等。

南韓國防部公布昨日(27日)逮捕起訴一名49歲情報司令部軍務員，涉嫌於2017年起向疑似中國情報機關特工洩露軍事機密，換取合共1.62億韓元（約94萬港元）報酬，被控以通敵、收受賄賂和違反《軍事機密保護法》。中方暫未作回應。

本身是情報活動專家

調查顯示涉案軍務員本身就是情報活動專家，手法非常周密，每次都用不同帳號登入伺服器，及為所有檔案設定密碼，並利用一款中國通訊軟件內置遊戲的語音訊息功能與「中方接頭人」溝通，2022年6月起共洩露了30件南韓的軍事機密。軍務員供稱「中方接頭人」並非公安，而是情報機關要員、一名操朝鮮族口音的男性。

聲稱家人受威脅才洩密 惟多次主動要錢

檢方又指，軍務員聲稱2017年在中國吉林延吉市的機場被中方情報人員逮捕，因家人安全受威脅才答應洩密，惟調查發現軍務員曾向中方要錢40次，表明「如果給我更多錢，就會發送更多資料」。

