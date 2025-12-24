南韓通過假新聞法重罰媒體　被指無視加深自我審查

南韓國會通過受爭議的打擊虛假或捏造訊息的法案，將會對有關的傳統媒體及網上媒體作出巨額的罰款。有關法案被指無視加深媒體自我審查的影響。
南韓的公民團體以及新聞工作者組織曾要求總統李在明反對由他所屬的共同民主黨提出有關的法案，組織表示，該法案措辭含糊，沒有明確規定哪些資訊將被禁止，且缺乏對新聞自由的充分保護，可能會阻礙對公職人員、政客和大型企業的批評性報道。有關的法案在上屆的國會未有獲得通過，共同民主黨指法律對於應對日益猖獗的假新聞和虛假資訊威脅至關重要。他們認為，假新聞和假訊息會加劇社會分裂和仇恨言論，進而破壞民主。
傳媒組織指法案含糊
南韓全國傳媒工作者聯盟批評李在明及共同民主黨，指他們透過立法監管虛假或捏造訊息可能會侵犯言論自由，並使傳媒企業面臨濫用訴訟的風險，從而阻礙傳媒對當權者的監督。組織在一份聲明中表示：「我們明確重申，該法律僅針對極少數『虛假或捏造訊息』，仔細審查該法案，以消除任何可能侵犯新聞自由和言論自由的情況。我們呼籲他們在起草條例時，仔細界定該法律的適用範圍。」
法案容許法院針對有關的新聞機構、大型YouTube頻道等，在發放「虛假或捏造訊息」，可被罰5倍的報稱損失。法例容許追討的損失上限至5,000萬韓圜（約26.76萬港元），而被裁定多過2次發放「虛假或捏造訊息」的媒體，更可被追討最高10億韓圜（約535.35萬港元）。在的國民力量雖然曾阻延投票24小時，不過最終在國民力量離場下，以170票對3票通過法案。