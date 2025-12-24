南韓通過假新聞法重罰媒體　被指無視加深自我審查

南韓國會通過受爭議的打擊虛假或捏造訊息的法案，將會對有關的傳統媒體及網上媒體作出巨額的罰款。有關法案被指無視加深媒體自我審查的影響。

南韓的公民團體以及新聞工作者組織曾要求總統李在明反對由他所屬的共同民主黨提出有關的法案，組織表示，該法案措辭含糊，沒有明確規定哪些資訊將被禁止，且缺乏對新聞自由的充分保護，可能會阻礙對公職人員、政客和大型企業的批評性報道。有關的法案在上屆的國會未有獲得通過，共同民主黨指法律對於應對日益猖獗的假新聞和虛假資訊威脅至關重要。他們認為，假新聞和假訊息會加劇社會分裂和仇恨言論，進而破壞民主。