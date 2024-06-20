南韓進入「人口緊急狀態」 尹錫悅：再不生孩國家恐滅絕

南韓人口危機持續，總統尹錫悅周三(19日)宣布，國家進入人口緊急狀態，將在全國範圍內啟動應對體系，應對低生育率問題。與妻子未有生育的尹錫悅警告，如果不扭轉低生育高齡化趨勢，國家人口最終可能會滅絕。

生育率達到歷史最低 50年後進入超老齡化社會

在2023年，南韓總和生育率、即每名婦女生育孩子的平均數下降至0.72，達到歷史最低，遠低於維持該國5,100萬人口所需的2.1。按估算，50年後總人口將跌至約3,620萬，其中近半數為65歲或以上，屆時南韓將進入超老齡化社會。在過去十多年，政府已嘗試了各種激勵措施來吸引家庭生育孩子，但在高昂的房價和教育成本、民眾對婚姻態度、長時間工作等諸多因素共同推動下，相當多年輕人不願組建家庭和生孩子。