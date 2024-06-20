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國際
2024-06-20 11:52:28

南韓進入「人口緊急狀態」 尹錫悅：再不生孩國家恐滅絕

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南韓人口危機持續（資料圖片）

南韓人口危機持續（資料圖片）

南韓人口危機持續，總統尹錫悅周三(19日)宣布，國家進入人口緊急狀態，將在全國範圍內啟動應對體系，應對低生育率問題。與妻子未有生育的尹錫悅警告，如果不扭轉低生育高齡化趨勢，國家人口最終可能會滅絕。

生育率達到歷史最低 50年後進入超老齡化社會

在2023年，南韓總和生育率、即每名婦女生育孩子的平均數下降至0.72，達到歷史最低，遠低於維持該國5,100萬人口所需的2.1。按估算，50年後總人口將跌至約3,620萬，其中近半數為65歲或以上，屆時南韓將進入超老齡化社會。在過去十多年，政府已嘗試了各種激勵措施來吸引家庭生育孩子，但在高昂的房價和教育成本、民眾對婚姻態度、長時間工作等諸多因素共同推動下，相當多年輕人不願組建家庭和生孩子。

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尹錫悅表示，新設立的「人口戰略企劃部」，負責制定有關人口問題的中長期國家發展戰略，涵蓋應對低生育率、老齡化及制定移民政策等內容。政府將在三大核心領域集中力量解決人口問題，包括平衡工作和生活、減輕養育壓力、解決住房問題。他提出多項政策構想，包括增加育兒津貼、提高男性育兒假使用率、實施彈性工作時間、增加發放育兒津貼等；生育孩子的家庭在申購住房、貸款購房等方面提供更多優惠。尹錫悅強調，解決人口問題還需要推進地區均衡發展、僱傭、年金、教育、醫療等結構性改革。

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