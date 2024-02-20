南韓逾6400實習醫生辭職佔半 孕婦剖腹產雙胞胎手術押後

首都圈五大醫院有超過1,000名醫生集體辭職，今早起停工。(網上圖片)

南韓醫生發起工業行動抗議政府計劃擴大招收醫科生的浪潮持續，保健福祉部今日(20日)表示，至今收到6,415名實習醫生提交辭職信，佔全國1.3萬名實習醫生約一半，他們分布在全國約100間醫院，當局已經向其中757人下達復工令。其中首都圈五大醫院有超過1,000名醫生集體辭職，今早起停工，他們將商討下一步行動。

12間軍事醫院開放公眾

當局宣布延長97間公立醫院的運作時間，並向公眾開放12間軍事醫院，以緊急應對情況。保健福祉部敦促有關醫生撤回辭職和停工決定。政府官員和醫生團體晚上將於電視台進行首次公開辯論。