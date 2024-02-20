南韓逾6400實習醫生辭職佔半 孕婦剖腹產雙胞胎手術押後

南韓醫生發起工業行動抗議政府計劃擴大招收醫科生的浪潮持續，保健福祉部今日(20日)表示，至今收到6,415名實習醫生提交辭職信，佔全國1.3萬名實習醫生約一半，他們分布在全國約100間醫院，當局已經向其中757人下達復工令。其中首都圈五大醫院有超過1,000名醫生集體辭職，今早起停工，他們將商討下一步行動。
12間軍事醫院開放公眾
當局宣布延長97間公立醫院的運作時間，並向公眾開放12間軍事醫院，以緊急應對情況。保健福祉部敦促有關醫生撤回辭職和停工決定。政府官員和醫生團體晚上將於電視台進行首次公開辯論。
有醫院取消部份手術 尚未出現重大醫療危機
雖然南韓目前尚未出現重大醫療危機，惟有醫院要取消或押後部份手術及治療。三星首爾醫院預計，今天約有70個手術要押後，佔每日平均手術數量約3成。報道指，有孕婦剖腹生產雙胞胎的手術要押後，亦有孕婦在產前才獲告知，不能進行無痛注射。
當局早前宣布，醫學院計劃下學年在現有3,058人的規模上，招收多2,000人以解決「醫生荒」，但醫學界批評難以保證醫療服務質素，亦無助解決醫療資源分配等問題。根據經濟合作暨發展組織數據，南韓每1,000人只有2.6名醫生，低於組織成員平均3.7的水平。