南韓遊客免簽湧上海 竟最愛這手信「一斤一斤」的買 

內地傳媒報道，目前南韓遊客獲中國免簽待遇後，來華最熱門目城市是上海，他們最愛賣一款手信，而且往往「一斤一斤」的買。
報道指，南韓遊客最愛到訪上海的大韓民國臨時政府舊址、外灘、南京路及武康路等，當中還有一處被遺忘的「前打卡地」——田子坊，今年有再受注目的跡象。
韓網紅推薦 上海田子坊「咸魚翻生」
田子坊位於眾多老式房子中，遊客可在窄巷穿梭，成為上海的大都會一處文青小區，但報道指田子坊跟不少景點一樣，有遊客化問題，導致店舖出售的產品千篇一律，令遊客減少。幸經過南韓一些網紅的推薦，田子坊近期又成為南韓遊客的熱門景點，也吸引了東南亞及歐美遊客。當中南韓遊客最愛買的是——大白兔糖。
大白兔糖是上海生產的經典糖果，前身是「ABC米老鼠奶糖」因上海ABC糖果廠參考英國的牛奶糖製成，包裝則參考了米奇老鼠，1943年在上海生產。五十年代時，ABC糖果廠收歸國有，之後更改了名稱、包裝及配方。1972年美國總統尼克遜訪華時，周恩來總理將大白兔奶糖作為國禮贈與尼克遜。至76年大白兔糖由上海冠生園生產，近年因「國潮」興起而重受年輕人歡迎。
大白兔糖｜國際聞名+上海特產 韓遊客愛買不同口味
據田子坊的大白兔糖專門店店員稱，南韓遊客買大白兔糖都在一斤(500克)起跳，售價約50至60元人民幣，揚言幾乎是韓遊客的必買手信。店員指大白兔糖不單在國際聞名，而且又是上海特產，因此到訪田子坊的韓遊客，都愛購買不同口味的大白兔糖回家。