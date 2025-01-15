南韓遊客免簽湧上海 竟最愛這手信「一斤一斤」的買 

內地傳媒報道，目前南韓遊客獲中國免簽待遇後，來華最熱門目城市是上海，他們最愛賣一款手信，而且往往「一斤一斤」的買。

報道指，南韓遊客最愛到訪上海的大韓民國臨時政府舊址、外灘、南京路及武康路等，當中還有一處被遺忘的「前打卡地」——田子坊，今年有再受注目的跡象。

韓網紅推薦 上海田子坊「咸魚翻生」

田子坊位於眾多老式房子中，遊客可在窄巷穿梭，成為上海的大都會一處文青小區，但報道指田子坊跟不少景點一樣，有遊客化問題，導致店舖出售的產品千篇一律，令遊客減少。幸經過南韓一些網紅的推薦，田子坊近期又成為南韓遊客的熱門景點，也吸引了東南亞及歐美遊客。當中南韓遊客最愛買的是——大白兔糖。