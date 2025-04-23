南韓遊客菲律賓遭搶袋反抗被當街槍殺　個半月第二宗(有片)

菲律賓安吉利斯市（Angeles City）有兩名劫匪乘電單車，強搶兩名南韓男遊客身上的財物。豈料，其中一人不甘損失力抗到底，期間遭其中一名劫匪開槍攻擊倒地，兩名歹徒得手後逃去無蹤，同行友人當被嚇得不知所措(影片截圖)

一名南韓旅客於菲律賓旅遊期間，在街頭遇上兩名電單車劫匪，事主反抗期間，慘遭對方開槍，送院後傷重不治。這是一個半月內，第二宗涉及南韓國民的同類型案件。

南韓傳媒報道，事發於周日（20日）下午1時，菲律賓安吉利斯市（Angeles City）有兩名劫匪乘電單車，於韓國城（Korea Town）街頭強搶兩名南韓男遊客身上的財物。豈料，其中一人不甘損失力抗到底，期間遭其中一名劫匪開槍攻擊倒地，兩名歹徒得手後逃去無蹤，同行友人當被嚇得不知所措，受傷韓籍男子被緊急送院，惟搶救30分鐘後回天乏術。當地市長譴責事件，責成當局盡快破案，強調當地人和外國遊客的安全是市政府首要任務。

除今次事件外，近月菲律賓發生多宗韓籍人士被劫事件。3月7日，首都馬尼拉市中心一名居住當地的韓籍男子同樣遭匪徒騎電單車從後強搶背包，在激烈抵抗過程中遭槍擊身亡。本月4日，一名韓籍人士在菲律賓的住宅內被綁架，20天後才獲釋。

有南韓網民在網上提醒在菲律賓的同鄉，出街不要帶容易淪為匪徒對象的小型背包，萬一不幸遇劫，不要反抗，因劫匪很多時都有槍。

對於接連發生劫殺案，南韓外交部指將為逗留當地的公民提供協助，要求菲律賓當地警方能夠迅速展開調查。南韓駐菲律賓大使館則敦促國民在菲律賓旅行時要格外小心，因為5月的大選前，菲律賓的安全狀況不穩定，隨時注意自身安全，晚間切勿前往人跡罕至的地方，遇上持有兇器的劫匪，不應過度抵抗刺激對方。