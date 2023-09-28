南韓遊客長野觀光勝地遭野熊襲擊受傷 甚麼原因多熊隻進日本市區？

日本熊出沒注意！岩手、秋田與長野三縣周三均有民眾遭野熊襲擊受傷，其中一名南韓遊客在長野縣一處觀光勝地遇襲，頭、臉、手臂等部位被野熊抓傷，岩手、秋田則分別有老年人上山採集野生植物時受襲，被熊咬傷或抓傷。報道指，今年野熊出沒或襲擊民眾事件較往年多，與今夏持續酷熱，如橡果等熊隻主要糧食較遲成熟有關，野熊在深山缺糧，便走進市區範圍覓食，因而與民眾有較多近距離接觸。

日本放送協會(NHK)報道，中午12時40分左右，年約三四十歲的南韓男遊客在長野縣松本市旅遊勝地上高地河童橋以北一處行山徑附近遭野熊襲擊，頭、臉、手臂等部位被抓傷，他其後被行山人士發現，可自行上救護車送院。警方事後搜索附近一帶，並沒發現熊蹤，呼籲民眾提高警覺，當局亦派員加強巡邏，並禁止民眾使用附近小梨平露營區的帳幕。最近數年，在上高地目睹野熊出沒次數持續增加，但這是今年首次有人遇襲受傷。