南韓遊客長野觀光勝地遭野熊襲擊受傷 甚麼原因多熊隻進日本市區？

日本熊出沒注意！岩手、秋田與長野三縣周三均有民眾遭野熊襲擊受傷，其中一名南韓遊客在長野縣一處觀光勝地遇襲，頭、臉、手臂等部位被野熊抓傷，岩手、秋田則分別有老年人上山採集野生植物時受襲，被熊咬傷或抓傷。報道指，今年野熊出沒或襲擊民眾事件較往年多，與今夏持續酷熱，如橡果等熊隻主要糧食較遲成熟有關，野熊在深山缺糧，便走進市區範圍覓食，因而與民眾有較多近距離接觸。
日本放送協會(NHK)報道，中午12時40分左右，年約三四十歲的南韓男遊客在長野縣松本市旅遊勝地上高地河童橋以北一處行山徑附近遭野熊襲擊，頭、臉、手臂等部位被抓傷，他其後被行山人士發現，可自行上救護車送院。警方事後搜索附近一帶，並沒發現熊蹤，呼籲民眾提高警覺，當局亦派員加強巡邏，並禁止民眾使用附近小梨平露營區的帳幕。最近數年，在上高地目睹野熊出沒次數持續增加，但這是今年首次有人遇襲受傷。
岩手老婦採野菇遇襲
岩手縣岩泉町一名70歲婦人清晨在山上採集野菇期間遭野熊襲擊，頭部被抓傷，手臂被咬傷，同行丈夫發現後報警。他說，到場後見到該熊隻把樹撞倒，吃著栗子，妻子頭、手流血，看似被熊咬傷。妻子已戴著鈴鐺，讓熊隻知道人類在附近，但該頭野熊看來不怕人，並沒離開。岩手縣保育當局指，今年4月至本月27日為止，縣內已發生26宗熊襲事件，較去年全年23宗多，造成1死26傷。
除了長野、岩手，秋田縣北秋田市道城一名84歲男子下午1時半左右，在山區採集栗子時被兩隻熊襲擊，頭部受輕傷。警方表示，秋田縣年初至今有27人遭熊隻襲擊受傷，創有紀錄新高。另外，截至本月26日，接獲1,418宗目睹熊出沒報告，是去年同期兩倍。
野熊一家札幌小學外遊走
北海道札幌市本周一及周二，接連有民眾在住宅區目睹一家三口野熊出沒。有家長在小學附近看到，「這是我第一次近距離見到熊隻，晚上出門會心驚驚，不會獨自外出」。校方呼籲家長陪同子女上學放學，上課時學校也加派人手注意學童安全。至本月中，北海道警方接到逾2,600宗熊出沒報告。
環境省表示，今年4月至7月，全國發生53宗野熊襲擊居民事件，創2007年以來有紀錄新高。岩手縣等地方政府及警方呼籲民眾採取防範措施，包括不要單獨行動、外出時佩戴鈴鐺或收音機並利用其發出聲浪、不要走近叢林等視野受阻的地方、查閱熊出沒地圖等。若遠距離目睹熊隻，應保持冷靜，慢慢退後並離開。一旦遭熊襲擊，應用雙手保護頭、臉，躺在地上蜷曲身體。