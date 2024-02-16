南韓醫生工潮升級至少154人請辭　當局禁批集體辭職或休假

南韓醫生團體反對政府擴大招收醫科生的工業行動擴大，衛生部截至昨晚，共收到154名醫生請辭，分別來自7間醫院，但當局迄今未受理。另外，首都圈五大醫院的實習醫生及住院醫生亦決定集體辭職，政府下令全國醫院不得接受集體辭職，並維持足夠人手。衛生部表示會調動資源保障民眾的生命和健康，同時會繼續推動改革，警告會採取嚴厲措施應對醫生團體威脅病人生命安全的行動。

大韓實習住院醫生協會今早開會，決定5間醫院的實習及住院醫生下周一或之前辭職，下周二早上6時起停止工作，包括首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院及首爾聖母醫院。

報道指，實習及住院醫生是地急症室的主力，一旦他們集體辭職或缺勤，醫療服務出現缺口在所難免，為病人就診帶來極大不便。

反對每年額外招收2000醫科生

保健福祉部今日頒布命令，要求全國221間實習醫院不得批准集體休假，要維持必須的診療服務。政府亦要求各醫院禁止受理醫生提交的集體辭職信，並禁止大韓醫師協會發起或教唆醫生進行集體工業行動。

尹錫悅批行動毫無理據

今次集體辭職是由於醫學界不滿政府在未有與業界商討下，上周宣布明年起將每年醫科生入學名額，由現時每年約3,000個增加至5,058個，紓緩人手不足問題，業界強烈反對，認為過度擴大招生將影響訓練狀況和醫療質素，無助解決人手不足問題。不過，總統尹錫悅表明擴大醫科生入學名額勢在必行，批評醫學界的集體行動毫無理據。