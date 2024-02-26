南韓醫生集體辭職｜傳出首宗死亡事故　心跳驟停患者無醫院接收死去

南韓實習和住院醫生集體辭職事件已持續一星期，傳出引發首宗病人死亡事故。韓聯社周一報道，受醫生集體辭職和缺勤造成的醫療服務空缺影響，南韓第五大城市大田一名心跳驟停的八十多歲患者未能及時送進急診室而死亡。

南韓醫生集體辭職｜無病床不夠人手 遭7間醫院拒收

報道指，該名八十多歲患者上周五中午心跳驟停，在救護車移送過程中，救護員聯絡可接收病人的醫院，但因無足夠醫生和無病床等理由，有7間醫院拒絕接收。接走該患者53分鐘後，救護車最終找到市內一間大學醫院急診室肯接收病人，但那名患者已身亡。在周一早上，同於大田，一名四十多歲男子癲癇發作，救護車聯絡8間醫院急症室，但全部拒絕接收，最終於37分鐘後才找到醫院送去。周日也有一名三十多歲外國婦人等了約3小時才獲送院，她胃痛和出血，遭14間醫院拒絕。