南韓醫生集體辭職｜傳出首宗死亡事故　心跳驟停患者無醫院接收死去

南韓實習和住院醫生集體辭職事件已持續一星期，傳出引發首宗病人死亡事故。韓聯社周一報道，受醫生集體辭職和缺勤造成的醫療服務空缺影響，南韓第五大城市大田一名心跳驟停的八十多歲患者未能及時送進急診室而死亡。
南韓醫生集體辭職｜無病床不夠人手 遭7間醫院拒收
報道指，該名八十多歲患者上周五中午心跳驟停，在救護車移送過程中，救護員聯絡可接收病人的醫院，但因無足夠醫生和無病床等理由，有7間醫院拒絕接收。接走該患者53分鐘後，救護車最終找到市內一間大學醫院急診室肯接收病人，但那名患者已身亡。在周一早上，同於大田，一名四十多歲男子癲癇發作，救護車聯絡8間醫院急症室，但全部拒絕接收，最終於37分鐘後才找到醫院送去。周日也有一名三十多歲外國婦人等了約3小時才獲送院，她胃痛和出血，遭14間醫院拒絕。
據大田市消防處資料，自上周二起，大田救護車移送患者延遲個案累計23宗，僅在周末就發生18宗。釜山也有42宗。據悉，大田5間重點醫院的506名實習和住院醫生中，有81.6%請辭。該5間醫院所屬實習住院醫生在大田實習和住院醫生總人數中佔96%。南韓醫生組織不滿政府明年起增加2,000個醫科生名額發起今次「工業行動」，報道指全國逾9,000名實習和住院醫生離開崗位，而實習醫生是醫院運作的主要人手。