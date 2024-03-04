南韓醫生集體辭職｜約7000罷工醫生暫被停牌 當局指處分不可逆轉

南韓醫生集體辭職的工業行動仍未解決，南韓政府今日（4日）強調，對實習和住院醫生的集體行動將根據法律採取措施的原則不變。當局今日起檢查及確認未返崗位的人員，再採取措施。保健福祉部表示，其中約7,000名罷工醫生將暫時被停牌，警告處分「不可逆轉」。同時政府將檢查醫生出勤情況，違反返崗命令的醫生將釘牌至少3個月。
已回崗位人員 將從寬處理
保健福祉部長官曹圭鴻今早主持應對醫生集體行動的中央災難安全對策本部會議時表示，政府已多次要求實習住院醫生在上月29日前返回崗位，但大部分醫生拒絕。對於已回到工作的人員，政府將從寬處理，並希望未返回人員能早日回到前線工作。
曹圭鴻說，不管何種理由，醫生集體離開病人的行為都不能接受，政府為了保護國民的生命，將堅決依法處理類似行為。他還對前一天大韓醫師協會（醫協）舉行的大規模集會表示遺憾，並指出有人質疑醫協可能動員製藥公司職員參與集會，利用醫藥品交易強迫實施不當行為，政府將就此展開調查，依法應對。
另外，直屬總統的醫療改革委員會籌備工作組將在本周啟動。曹圭鴻說，政府將以民眾利益為重，堅定不移完成四大醫療改革課題，舉辦醫療事故處理特例法聽證會，加速立法進程，盡快制訂必須醫療補償強化推進方案。
數千計實習和住院醫生連續第14日拒絕返回工作崗位，抗議政府計劃增加醫科生名額，認為在教育資源不足下，會影響教學質素。