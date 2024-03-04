南韓醫生集體辭職｜約7000罷工醫生暫被停牌 當局指處分不可逆轉

南韓醫生集體辭職的工業行動仍未解決，南韓政府今日（4日）強調，對實習和住院醫生的集體行動將根據法律採取措施的原則不變。當局今日起檢查及確認未返崗位的人員，再採取措施。保健福祉部表示，其中約7,000名罷工醫生將暫時被停牌，警告處分「不可逆轉」。同時政府將檢查醫生出勤情況，違反返崗命令的醫生將釘牌至少3個月。

已回崗位人員 將從寬處理

保健福祉部長官曹圭鴻今早主持應對醫生集體行動的中央災難安全對策本部會議時表示，政府已多次要求實習住院醫生在上月29日前返回崗位，但大部分醫生拒絕。對於已回到工作的人員，政府將從寬處理，並希望未返回人員能早日回到前線工作。