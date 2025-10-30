南韓釜山舉行 習特會今登場

外交部發言人昨宣布，經中美雙方商定，國家主席習近平將於今日在南韓釜山與美國總統特朗普會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。白宮表示，兩人會面在當地早上11時(香港時間10時)舉行。特朗普昨從日本轉到南韓訪問，並出席亞太經合組織(APEC)峰會，他在南韓總統李在明招待各國領袖的晚宴上稱，預料與習近平的會談歷時3至4小時，相信將順利。

南韓傳媒稱，習特會或在釜山金海機場的會客場所「翼峰樓」舉行，因兩人的行程安排緊湊；特朗普今日下午將離開南韓，習近平則於今日飛抵當地。在外交部昨日例行記者會上，有提問稱特朗普對中美元首會面感到樂觀，很多問題都會得到解決，中方對會晤有何期待？發言人郭嘉昆回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。此次會晤，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。中方願與美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引、注入新動力。