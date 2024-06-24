南韓鋰電池廠奪命大火 消防：金屬起火難以撲救(有片)

南韓鋰電池廠奪命大火造成最少22人死亡，另有1人失蹤，死者中證實有18人是中國勞工，可能是南韓歷來最嚴重化工廠事故。8名傷中有2人重傷。消防員稱，由於起火是鋰電池，鋰為金屬材料，不能用水撲滅，撲救有困難。另外，即使外表看來火種已熄滅，惟溫度也超過攝氏1000度，因此非常危險。大火燒了近5小時才撲滅。

存有3.5萬件鋰電池 專家：像手榴彈倉庫爆炸

南韓專家稱，肇事工廠存放約3.5萬件電池，就像手榴彈倉庫爆炸一樣。當鋰接觸水會釋放易燃氣體，會爆炸性地燃燒。網上片段可見廠房冒出大量濃煙，當中夾雜火光並不時爆炸。另外，專家又指鋰電池燃燒產生的煙霧有毒，民眾要小心避免吸入，皮膚和眼睛也可能不適。