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2023-08-06 10:45:42

南韓隨機斬人案頻生　警察廳准遇暴力事件時可直接開槍

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京畿道城南市書峴站附近百貨公司3日傳出隨機砍人事件，造成共14人傷亡。（圖／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

南韓近期砍人案頻傳，7月才發生男子持刀在地鐵新林站出口攻擊民眾，造成1死3傷的悲劇；3日，京畿道城南市書峴地鐵站附近又傳出隨機砍人事件，造成共14人傷亡；4日，大田一所高中也傳出一名自稱校友的青年闖入砍傷老師。

實施「特別公共安全行動」

總統尹錫悅下令動員警力防範。對此，南韓警察廳廳長宣布實施「特別公共安全行動」應對犯罪，並允許警方在暴力犯罪發生時，可在不鳴槍警告情況下，直接開槍。

近期多宗砍人案讓民眾人心惶惶，南韓警察廳廳長尹熙根（Yoon Hee-geun）4日召開記者會宣布，為應對令人髮指的犯罪行為，即刻起展開「特別公共安全行動」，直至相關事件得到解決。前線警員於實際暴力犯罪發生時，允許積極使用槍枝、電擊槍等警用武器對犯罪者進行現場壓制，且可在不鳴槍警告情況下直接開槍。此外，對於為了壓制犯罪者而用槍的警察，將積極適用免責規定。

南韓斬人案 南韓斬人案 南韓斬人案 南韓斬人案 南韓再發生持刀傷人，一名高中教師校內遭人用刀襲擊昏迷送醫。(網上圖片) 南韓京畿道城南市昨日才發生導致14人受傷的撞車傷人及商場斬人案。(網上圖片)

尹錫悅指示「超強硬」應對

尹熙根表示，將調動地方警員、防暴警察和刑警加強巡邏公共場所，且根據法律程序，對疑似持兇器者、或行為異常者進行選擇性檢查及搜查。同時與地方政府、志願犯罪預防團體和私營安保公司協力合作，並與有關部門商討擴大安保基礎設施，以及完善法律制度。

書峴站隨機砍人事件發生後，總統尹錫悅指示，政府應動員全部警力予以「超強硬」應對，避免讓民眾恐懼不安。尹錫悅稱，有鑑於韓國網上出現了多篇「殺人預告」文章，政府要通過預先投入警力、配備強力有效的壓制工具進行防範。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

▼政府擬引入的士司機扣分制▼

 

政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖）
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