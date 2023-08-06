南韓隨機斬人案頻生　警察廳准遇暴力事件時可直接開槍

記者陳怡伶／綜合報道

南韓近期砍人案頻傳，7月才發生男子持刀在地鐵新林站出口攻擊民眾，造成1死3傷的悲劇；3日，京畿道城南市書峴地鐵站附近又傳出隨機砍人事件，造成共14人傷亡；4日，大田一所高中也傳出一名自稱校友的青年闖入砍傷老師。

實施「特別公共安全行動」

總統尹錫悅下令動員警力防範。對此，南韓警察廳廳長宣布實施「特別公共安全行動」應對犯罪，並允許警方在暴力犯罪發生時，可在不鳴槍警告情況下，直接開槍。

近期多宗砍人案讓民眾人心惶惶，南韓警察廳廳長尹熙根（Yoon Hee-geun）4日召開記者會宣布，為應對令人髮指的犯罪行為，即刻起展開「特別公共安全行動」，直至相關事件得到解決。前線警員於實際暴力犯罪發生時，允許積極使用槍枝、電擊槍等警用武器對犯罪者進行現場壓制，且可在不鳴槍警告情況下直接開槍。此外，對於為了壓制犯罪者而用槍的警察，將積極適用免責規定。