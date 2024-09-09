南韓音樂節發生罕見意外　特效煙火如流星雨射向觀眾釀17傷(有片)

南韓忠清北道堤川6日舉行一場戶外音樂節，吸引逾2,000名觀眾到場，詎料在表演期間，特效煙火意外射向觀眾席，導致17人受傷送院。從現場畫面也可以看到，大量火光朝人群發射，冒出陣陣黑煙。

南韓第20屆堤川國際音樂電影節(JIMFF)「One Summer Night」於6日及7日舉行，意外發生於首日演出的晚上約9點半，當時女團QWER在台上表演期間，本應配合音樂節奏發放的煙火突然射向觀眾席，現場冒出陣陣黑煙，觀眾驚惶走避，混亂一片。意外導致合共17名觀眾受傷送院，據報1名年約40歲男子臉部燒傷，另1名年約10歲女子頸部嚴重燙傷。「堤川國際音樂電影節」執行委員會翌日(7日)在官網發文，為演出中發生的特效意外引發外界擔憂致歉，並向傷者與傷者家屬道歉，承諾將全力提供支援，協助傷者盡快康復和療養。「One Summer Night」於7日如常舉行，不過將煙火特效刪除。