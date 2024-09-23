南韓首宗自然受孕五胞胎 夫婦獲1.7億韓圜生育獎勵

南爾首爾聖母醫院日前有五胞胎誕生，分別是三男兩女。這是南韓首宗平安誕生的自然受孕五胞胎，在全世界也屬罕見。由於南韓出生率下降，在政府的生育獎勵計劃下，五胞胎的父母將獲中央政府和地方政府1.7億韓圜資助(約99萬港元)，包括生育獎勵和父母津貼，成為傳媒焦點。

五胞胎父母三十多歲，居於京畿道東豆川市，在大學時期成為戀人，拍拖7年後去年10月結婚。男方在一所高中任教，女方為教育公務員。女方產檢時發現患有多囊卵巢綜合症，在接受首次排卵治療後自然受孕。五胞胎母親的預產期在12月，但因腹部早已達到臨盆狀態，加上其患有先兆子癇，無法推遲生產，故在第27周剖腹產下五胞胎。南韓2021年曾有一位人工受孕婦誕下五胞胎，為全國34年來的首宗五胞胎，當時也引發不少關注。