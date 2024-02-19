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國際
2024-02-19 22:26:38

南韓首爾五大醫院逾1000醫生已辭職 病人家屬：手術或須押後

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南韓醫生

南韓醫生集體辭職｜南韓政府增加醫科生名額引發初級醫生大反彈。(美聯社)

南韓政府計劃由2025年起每年增收2,000名醫科生以解決醫生不足問題，觸發當地醫療危機。首爾5大醫院的實習和住院醫生周一集體「遞信」辭職，並從周二早上6時起開始不工作以示抗議。韓聯社引述醫療界消息稱，首爾周一已有超過1,000名醫生辭職。當局之前淡化事件對醫療服務的影響，惟病人仍感恐慌，有心臟病患者的家屬擔心未能按預約見醫生，並獲告知手術可能押後。有報道指，部分醫院取消或押後原安排好的癌症手術、剖腹生產或其他手術，因需實習醫生協助高級醫生做手術。

南韓先驅報報道，一名六十多歲婦人周一憂心地推著坐輪椅、患有心臟病的丈夫到首爾延世大學附屬世福蘭斯醫院(Severance Hospital)，於大堂捉住醫護人員緊張地問丈夫見醫生的預約有否受影響。她向記者說感到害怕，如果實習和住院醫生辭職，問誰人處理緊急情況或生命危急的個案。她丈夫的預約雖然未有取消，但獲告知手術「可能押後」，要視乎情況，「我們不知今天會否安排到做手術，我丈夫情況已經危急……如果在等待期間情況惡化怎樣好」。

另一名五十多歲男子向記者表示，他臨急臨忙獲通知做電腦掃描，院方希望趕及不夠人手前。但他擔心檢查後的跟進治療，若病情嚴重，要做手術或住院，預約可能最少要等一個月。

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南韓醫生集體辭職｜業界憂無足夠醫學院品質下降

南韓目前每年收3,058名醫科生，反對的醫生認為增加2,000個名額太多，又指若醫生多了，在競爭下可能增加病人無必要的治療，也影響醫療保險收費。有醫學界人士認為，突增加2,000名醫科生，是否有足夠資源提供訓練是一個問題，那相當於建立24間新醫院接納新增的名額，恐影響醫科教育品質。而上周一項訪問1,002名成年人的電話調查顯示，76%人認為增加醫科生有好處，16%則認為帶來負面後果。

韓聯社稱，南韓221間實習醫院的實習和住院醫生共1.3萬多人，其中首爾五大醫院的實習住院醫生人數為2,745人。五大醫院分別是首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院和首爾聖母醫院。醫療界普遍指出，僅在首爾地區，請辭醫生數量就已超過千人。

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全國各地實習醫院的醫生也紛紛加入辭職隊伍，包括首爾大學盆塘醫院逾110人、亞洲大學醫院超過130人、全北大學醫院189人、全南大學醫院224人及梁山釜山大學醫院138人等。全國實習醫院請辭醫生總數或達數千人。南韓衛生部周一下令實習住院醫生緊守崗位。政府又向大韓醫師協會的兩名幹事發出通知，預告將暫停他們醫生執照，指責兩人拒絕執行「禁止教唆集體行動」的命令。

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