南韓首爾地鐵公司將推「無座位車廂」　望提升最大載客量應付人潮

為了讓車廂有更多的空間可以容納乘客，南韓首爾地鐵公司1日宣布，將於明年把車廂內的座位拆除，推出「無座位」車廂，希望能紓解通勤繁忙時段的人潮。

超出原定最大載客量1.5倍以上

首爾地鐵公司說明，為了減少通勤擁塞的狀況，將在地鐵4號線、7號線的每列列車其中兩節車廂，設立「無座位車廂」，讓列車可以容納更多乘客。

地鐵施工人員表示，選擇4號線、7號線試辦主要是綜合考量了列車數量、車內環境，選擇在通勤繁忙時段擁擠程度高、車身下方重要零件較少的列車進行，截至今年第三季，地鐵4號線和7號線擁堵率最高，分別為193.4%和164.2%，意味著乘車人數超出原定最大載客量的1.5倍以上。