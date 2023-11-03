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國際
2023-11-03 16:45:34

南韓首爾地鐵公司將推「無座位車廂」　望提升最大載客量應付人潮

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南韓首爾地鐵公司將推「無座位車廂」　望提升最大載客量應付人潮

為了讓車廂有更多的空間可以容納乘客，南韓首爾地鐵公司1日宣布，將於明年把車廂內的座位拆除，推出「無座位」車廂，希望能紓解通勤繁忙時段的人潮。

超出原定最大載客量1.5倍以上

首爾地鐵公司說明，為了減少通勤擁塞的狀況，將在地鐵4號線、7號線的每列列車其中兩節車廂，設立「無座位車廂」，讓列車可以容納更多乘客。

地鐵施工人員表示，選擇4號線、7號線試辦主要是綜合考量了列車數量、車內環境，選擇在通勤繁忙時段擁擠程度高、車身下方重要零件較少的列車進行，截至今年第三季，地鐵4號線和7號線擁堵率最高，分別為193.4%和164.2%，意味著乘車人數超出原定最大載客量的1.5倍以上。

冀擁擠率改善34.1%至40%

地鐵公司期望，這個試點計劃能夠緩解擁堵，同時提高運輸能力，該公司強調，當車廂內的座椅被拆除後，地鐵擁擠率將改善34.1%至40%，每列車的車廂空間將增加12.6平方米，乘客通勤的便利性將提高，此外，公司也正在努力推動增加列車數，包括4號線3列30節列車、7號線1列8節列車，希望從根本解決擁擠問題。

首爾交通公社首席執行官白浩表示，如果試點項目的有效性得到證實，將在未來擴大實施範圍，希望能讓市民能夠更舒適地搭乘地鐵。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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