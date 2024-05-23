南韓首爾大學爆「換臉色情片」案件　61名受害女性外貌被竊

南韓首爾大學近日爆發了「換臉色情片」事件。截至目前，已確認的受害女性多達61人，首爾警方已逮捕5名疑犯，其中2名主犯是首爾大學的畢業生。

傳播了約100條影片

據內媒《環球時報》援引南韓《中央日報》22日報道，截至目前，已確認的受害女性多達61人，其中受害的首爾大學學生有12名。首爾警察廳網絡調查科21日表示，該部門已逮捕了5名疑犯，其中2名主犯是首爾大學的畢業生，他們涉嫌從2021年7月至今年4月，製作並在即時通信軟件Telegram上私密傳播色情照片或影片，涉及使用「深度偽造」技術換臉合成。

韓警方稱，男性主犯、首爾大學畢業生朴某（40歲）製作了1852份換臉色情照片及影片，傳播了約100條影片，受害者包括多名首爾女大學生以及未成年人。在學校讀書的十多年間，朴某結識了這些受害者，並用受害者的社交平台頭像等合成「色情製品」。