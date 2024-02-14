南韓首爾市推出綜合月票 僅363港元無限次任搭公共交通工具

對於目前實體交通卡只能在地鐵站使用現金增值的不便，首爾市長吳世勳日前表示，市府正準備提供信用卡增值、後付制等服務，預計最快4月實施。

「氣候同行卡」從1月23日起開賣、27日啟用，截至2月1日已賣出30.7萬張，約12萬張是透過手機app購買登錄，顯示一般民眾減少使用實體卡的趨勢。

南韓首爾市推出國內第一張整合地鐵、巴士及共享單車等公共交通的「氣候同行卡」，月付6萬2,000或6萬5,000韓圜(約363或380港元)，即可無限次使用市內的公共交通工具。

僅限首爾市內地鐵站及巴士適用

氣候同行卡的使用者可依是否使用共享單車，來選擇購買6萬2,000韓圜還是6萬5,000韓圜的月票。要注意的是，地鐵可使用範圍僅限首爾市內站點，巴士及深夜巴士同樣僅限市內路線。地鐵新盆唐線則因收費系統不同，市內外站點皆不適用氣候同行卡。

一般首爾市外地鐵站點無法使用氣候同行卡出站，必須向站務員另行補票。但在金浦黃金線全線、連接京畿道南楊州市的榛接線全線、5號線渼沙站至河南黔丹山路段、7號線石南站至喜鵲屋站路段，可免補票出站。