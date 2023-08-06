南韓高溫｜世界童軍大會近700人中暑送醫　氣溫破38度下多團拔營轉移

記者高珞曦／綜合報道

第25屆世界童子軍大會（World Scout Jamboree）在南韓展開，全球155國超過4.5萬人前來參加，但他們遇上罕見的極端高溫，氣溫一度飆破攝氏38度，700多人熱到中暑。近日英美接連拔營，轉至旅館或是美軍基地營區，就連東南亞的新加坡童軍5日都受不了如此高溫，宣布拔營。

參加人數達4萬2593人

綜合外媒報道，紮營地點為在南韓西南部全羅北道的新萬金（Saemangeum），目前參加人數達4萬2593人，以14歲至18歲青少年為主。5日新萬金營地高溫達到攝氏33度，英國本屆約4500人參加，人數居與會國家之冠，也最先宣布轉移營地，4日將童子軍們送至首爾的旅館繼續參與活動。美國隨後跟進，將成員轉移至附近的美軍基地營區。

新加坡童軍協會5日表示，出於安全考量，全團67人將移往南韓中部的大田市，並將與英國代表團一同參與文化活動，不會提前返國。而活動從1日展開至今，連日高溫已讓近700人因中暑送醫，家長們紛紛開始擔心營隊安全問題。