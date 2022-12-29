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國際
2022-12-29 17:33:28

南韓高速公路大火　至少6人死亡 (有片)

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首爾京仁第二高速公路發生大火。(美聯社)

首爾京仁第二高速公路發生大火。(美聯社)

南韓京仁第2高速公路，一條隔音隧道在今日（29日）下午發生大火，造成至少6人死亡，以及3人嚴重燒傷。

南韓傳媒報道，當地消防部門在下午約1時49分接到通報，指京仁第2高速公路近北義王出口的高架隔音隧道內發生火警，附近多間消防局共派出77架消防車及190名消防員到場協助救災。火警在經過個半小時後，於當地時間下午3時18分救熄。

火警撲熄後見到隧道天花剝落。(美聯社) 火警據報因為交通意外引起。(美聯社)

疑巴士與貨車相撞造成大火

在災場內發現至少6人死亡，另外有至少3人身體及臉部被火嚴重燒傷，另外至少有26人因為吸入濃煙不適。當地報道指，6名的死者都在車內被發現。而消防部門仍在火警現場進行搜索。

從影片見到，隔音隧道內數百米被火包圍，而熱力更令隧道天花剝落。報道指，大火是因為一輛巴士在隧道內與貨車相撞後造成，大火之後在隧道內蔓延。

京仁第2高速公路，是南韓連接仁川與城南市的一條高速公路。據報約有40多輛車在大火中被燒毀。

大火在隧道內蔓延。(Twitter圖片) 大火在隧道內蔓延。(Twitter圖片)
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