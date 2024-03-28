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國際
2024-03-28 12:09:00

南韓鴕鳥疑同伴離世心情差　越獄闖車陣狂奔1小時(有片)

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南韓鴕鳥疑同伴離世心情差，越獄闖車陣狂奔1小時。(X)

南韓鴕鳥疑同伴離世心情差，越獄闖車陣狂奔1小時。(X)

南韓周二(26)街頭出現一隻鴕鳥遊街奇景。一隻鴕鳥疑似穿過鐵欄縫隙，逃出生態園區，在城南市大街上狂奔，不僅和巴士並駕齊驅，據傳後來還被車撞，幸奇蹟似乎沒事。

綜合報道，這隻名為Tadori4歲大鴕鳥周二從城南市郊區一個生態體驗園區脫逃，當天上午9點多，當局接獲多名駕駛者通報，目擊鴕鳥進入行車隧道，，在馬路上高速奔馳，還與巴士並駕齊驅，令繁忙時間的交通更加混亂。甚至有人目擊這隻鴕鳥，突然衝到對面車道與卡車相撞，倒在地上，慶幸Tadori若無其事地爬起來繼續狂奔。

目擊鴕鳥進入行車隧道，在馬路上高速奔馳，還與巴士並駕齊驅，令繁忙時間的交通更加混亂。(X) 目擊鴕鳥進入行車隧道，在馬路上高速奔馳，還與巴士並駕齊驅，令繁忙時間的交通更加混亂。(X) 目擊鴕鳥進入行車隧道，在馬路上高速奔馳，還與巴士並駕齊驅，令繁忙時間的交通更加混亂。(X) 警員及消防最後在城南市大院洞一個工地捕獲Tadori，將牠送返生態園區。(X)

園方：牠的伴侶1個月前過世

而許多車輛看到這一幕，紛紛放慢速度以策安全，並用手機拍攝這奇特的景象，其後更有警車從後跟隨保護。「鴕鳥脫逃」亦成為近日討論度最高的關鍵字。在Tadori逃脫大約1小時後，警員及消防最後在城南市大院洞一個工地捕獲Tadori，將牠送返生態園區。

園方表示，牠的伴侶1個月前過世，Tadori疑似同伴過世，壓力太大，才會偷走出外，跑到大馬路「散心」，幸好沒有造成任何人受傷，鴕鳥也安然無恙。

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