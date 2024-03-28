南韓鴕鳥疑同伴離世心情差　越獄闖車陣狂奔1小時(有片)

南韓周二(26日)街頭出現一隻鴕鳥遊街奇景。一隻鴕鳥疑似穿過鐵欄縫隙，逃出生態園區，在城南市大街上狂奔，不僅和巴士並駕齊驅，據傳後來還被車撞，幸奇蹟似乎沒事。

綜合報道，這隻名為Tadori的4歲大鴕鳥周二從城南市郊區一個生態體驗園區脫逃，當天上午9點多，當局接獲多名駕駛者通報，目擊鴕鳥進入行車隧道，，在馬路上高速奔馳，還與巴士並駕齊驅，令繁忙時間的交通更加混亂。甚至有人目擊這隻鴕鳥，突然衝到對面車道與卡車相撞，倒在地上，慶幸Tadori若無其事地爬起來繼續狂奔。