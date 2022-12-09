南韓「國民英雄」軍犬滿10歲榮休　曾成功搜救失蹤10日少女(有片)

南韓軍方1隻搜索犬，曾於2019年在次搜救行動中，成功在深山內尋找到失蹤10天的少女而成為「國民英雄」，至昨日剛滿10歲，換算成人類年齡已年屆約70歲，終於光榮退役，安享晚年。

《韓聯社》報道，軍方搜索犬「達官」(달관)是德國牧羊犬，於2012年出生，2013年牠進入陸軍軍犬訓練所接受長達20個星期的密集訓練，同年12月被分派到陸軍第32步兵師團服役。不過進入軍隊服役的達官早年時相當頑皮，2014年2月28日牠被安排前往陸軍第1軍犬教育隊接受訓練，在移送過程中，牠竟然衝破在高速道路上行駛的軍用卡車鐵網，1日後被尋回，一度令軍方感到相當苦惱，不過牠隨後經過艱苦訓練，成為通過只有30%合格率考試的狗狗之一，正式成為一隻搜索犬。

搜救立功 教育廳特意修改條例 要數達官的威水事史可算是於2019年在一場有多達5,790人參與的搜救行動中，成功在深山內尋找到失蹤10天的14歲少女，因此被南韓各界視為「國民英雄」。惟軍犬沒有軍銜，亦不會晉升機會，因此警方給予牠價值 15 萬韓元(折合約900港元)的零食作為「獎勵」。忠北道教育廳還以這次事件為契機，修改了相關條例，不僅可以對個人和團體進行獎勵，還可以對具有像徵意義或對教育做出貢獻的動物和植物進行獎勵。