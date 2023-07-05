南韓「幽靈嬰兒」案增至420宗 8人死亡疑涉刑事 國會急修例補出生登記漏洞

南韓上月一宗「冰箱嬰屍案」引起社會關注「幽靈嬰兒」，即有醫院出世紀錄但無登記出生的嬰兒。警方周三(5日)公布，截至周二下午，共接獲420宗「幽靈嬰兒」相關報案，正調查其中400宗，當中15人已確認死亡。
幽靈嬰兒｜逾350人下落不明
警方表示，受理案件仍在不斷增加。15宗死亡個案中，警方認定其中8宗有犯罪嫌疑，5宗以「無犯罪嫌疑」結案。另外2人為「水原冰箱藏嬰屍案」被生母殺害的受害人。對於下落不明的353人，警方正在調查他們的去向。
南韓政府上月28日起排查「幽靈嬰兒」，對象為2015年至2022年出生但未辦理出生登記的2,123名兒童，各地方政府爭取到下月7日完成排查。
幽靈嬰兒｜分析：國家制度催生幽靈嬰兒
《韓國先驅報》分析指，「幽靈嬰兒」的出現，與國家現行制度不無關係。根據現行制度，父母需要在孩子出生一個月內對其出生情況進行登記，但若違反規定，罰款僅為5萬韓圜(約301港元)，醫院沒有義務向政府報告出生情況。
幽靈嬰兒｜政府被指沒致力保護兒童
分析指，長期以來，政府和政黨未能就保護嬰兒免受虐待和遺棄，採取具體行動。過去4年，國會提出多達15項與保護新生兒有關的修訂法案，但沒有取得任何立法進展。執政國民力量黨形容，這些令人震驚的案件是「國家恥辱」。
幽靈嬰兒｜國會亡羊補牢
為了彌補出生登記漏洞，國會6月30日通過引入嬰兒出生醫院通報制度的《關於家族關係登記的法律》修正案，規定醫療機構負責人須在嬰兒出生14天內向健保審評院通報。
若父母未在新生嬰兒出生一個月內為其辦理登記，各級政府官員須通知母親等申報義務人在7天內登記，逾期仍未登記時，將經法院許可由登記機構行使職權辦理登記。