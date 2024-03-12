南韓《素媛》原型性侵犯趙斗淳擅離住所　檢方求判1年刑期

南韓電影《素媛》改編自2008年真人真事，片中綁架性侵及虐待女童的原型罪犯趙斗淳，2020年刑滿釋放後被限制不得隨意離開住所，但他去年12月違反規定，遭檢察官要求判處1年有期徒刑。
當地報道指，去年12月4日，趙斗淳與妻子發生爭執，於晚上9點05分離開住所約40分鐘，違反了「晚上9點後不得外出」規定，他走到離家裡6、7公尺遠處的警崗與2名警員聊天，警員最後聯繫緩刑監督官前來告知趙斗淳必須回家。檢方因為趙斗淳的違規，向法院要求判處1年有期徒刑。趙斗淳事後亦發聲明道歉，希望法官能從寬處理，他表示：「從現在起我不會再踏出家門一步，會遵守指示，我過著簡單的生活，沒多餘的錢可以繳罰款。」
全市增設逾3,700部CCTV監控趙斗淳動向
2008年12月11日，趙斗淳將8歲女童拖進教堂廁所性侵，並將其毒打，最終導致女童骨盆骨折、大小腸流出體外壞死、肛門與性器官80％壞死，導致女童終身殘疾、不能生育，以及永久使用人工肛門與尿袋。2009年9月24日，法官依強姦罪判處趙斗淳12年有期徒刑。事件被改編成電影《素媛》。由於案件當時轟動南韓社會，趙斗淳2020年刑滿出獄後，被法院規定需佩戴電子腳銬7年、公開肖像等個人資訊5年、限制飲酒，以及晚上9點後不得外出等多種限制，整個安山市亦就他出獄，增設逾3,700部CCTV，隨時監控趙斗淳動向。