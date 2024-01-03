南韓：金主愛似乎成北韓領袖接班人　金正恩另一孩子性別年齡未明

《南韓先驅報》引述南韓國家情報院(國情院、NIS)報告稱，根據情報人員最新分析，頻頻陪同北韓領導人金正恩出席活動的女兒金主愛似乎是其接班人。報告又指，除了2013年出生的金主愛，金正恩還有另一名孩子，年齡或性別均不明。
「金正恩仍年輕有很多變數」
國情院的報告稱，全面分析金主愛首度出席公開活動後的連串曝光，以及所受尊重和接待的規格，她是目前最可能的接班人。報告強調，金正恩「仍年輕和沒有重大健康問題」，他們認為一切存很多變數。《南韓先驅報》稱，有關報告是國情院最新呈交給國會議員的分析，國情院之前一直指金主愛雖然高調亮相於大眾，但推斷她可能不是接班人。
金主愛提早曝光反映金正恩焦慮
梨花女子大學北韓研究學科教授樸元坤(音譯)指出，南韓政府與情報官員就金正恩接班人問題上月已開始轉口風，負責兩韓關係事務的統一部高級官員上月向記者表示，金主愛「很可能」是接班人，南韓官員首次作出有關確認。樸元坤說，最重要是相比金主愛首度在北韓官媒亮相時，統一部和國情院已開始重視她可能是接班人的身份。
另有研究員認為，金主愛那麼早以接班人姿態「出巡」，反映金正恩的「焦慮」，對北韓政權來說並不是好事。他亦認為金主愛是北韓未來領導人的結論屬言之尚早。北韓金正日政權時期接班人身份相當神秘，南韓國情院在金正恩上台前兩年，即2009年6月才確認他是父親金正日的接班人。金正日2011年12月死於心臟病發。