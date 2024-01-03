熱門搜尋:
六合彩 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-03 18:46:47

南韓：金主愛似乎成北韓領袖接班人　金正恩另一孩子性別年齡未明

分享：
金主愛

金主愛(中)上周日陪同父親金正恩(右)出席除夕夜迎接2024年慶祝活動，旁為母親李雪主。(美聯社)

《南韓先驅報》引述南韓國家情報院(國情院、NIS)報告稱，根據情報人員最新分析，頻頻陪同北韓領導人金正恩出席活動的女兒金主愛似乎是其接班人。報告又指，除了2013年出生的金主愛，金正恩還有另一名孩子，年齡或性別均不明。

「金正恩仍年輕有很多變數」

國情院的報告稱，全面分析金主愛首度出席公開活動後的連串曝光，以及所受尊重和接待的規格，她是目前最可能的接班人。報告強調，金正恩「仍年輕和沒有重大健康問題」，他們認為一切存很多變數。《南韓先驅報》稱，有關報告是國情院最新呈交給國會議員的分析，國情院之前一直指金主愛雖然高調亮相於大眾，但推斷她可能不是接班人。

金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金正恩 金正恩

金主愛提早曝光反映金正恩焦慮

梨花女子大學北韓研究學科教授樸元坤(音譯)指出，南韓政府與情報官員就金正恩接班人問題上月已開始轉口風，負責兩韓關係事務的統一部高級官員上月向記者表示，金主愛「很可能」是接班人，南韓官員首次作出有關確認。樸元坤說，最重要是相比金主愛首度在北韓官媒亮相時，統一部和國情院已開始重視她可能是接班人的身份。

另有研究員認為，金主愛那麼早以接班人姿態「出巡」，反映金正恩的「焦慮」，對北韓政權來說並不是好事。他亦認為金主愛是北韓未來領導人的結論屬言之尚早。北韓金正日政權時期接班人身份相當神秘，南韓國情院在金正恩上台前兩年，即2009年6月才確認他是父親金正日的接班人。金正日2011年12月死於心臟病發。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受