南韓：金主愛似乎成北韓領袖接班人　金正恩另一孩子性別年齡未明

《南韓先驅報》引述南韓國家情報院(國情院、NIS)報告稱，根據情報人員最新分析，頻頻陪同北韓領導人金正恩出席活動的女兒金主愛似乎是其接班人。報告又指，除了2013年出生的金主愛，金正恩還有另一名孩子，年齡或性別均不明。

「金正恩仍年輕有很多變數」

國情院的報告稱，全面分析金主愛首度出席公開活動後的連串曝光，以及所受尊重和接待的規格，她是目前最可能的接班人。報告強調，金正恩「仍年輕和沒有重大健康問題」，他們認為一切存很多變數。《南韓先驅報》稱，有關報告是國情院最新呈交給國會議員的分析，國情院之前一直指金主愛雖然高調亮相於大眾，但推斷她可能不是接班人。