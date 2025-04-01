南韓1名女臨演遭4男性侵8男性騷擾輕生亡　母親上庭竟敗訴需賠償

南韓1名女子2004年透過妹妹介紹，前往某公司擔任臨時演員，不幸遭到公司內12名男子伸出狼爪，她最後承受不住壓力選擇跳樓輕生，其妹妹及父親也相繼離世；而其母親10年後發起訴訟竟敗訴，還須支付高額賠償。

3個月內遭到12人性侵/性騷擾疑精神崩潰

據韓媒《헤럴드경제》報道，該被害女子當時30歲，她在妹妹的介紹下開始從事電影、電視劇的臨演工作，不料，短短3個月內遭到4名男子性侵，還被其他8名男子性騷擾，她疑似精神崩潰，經常喃喃自語「應該把他們全都殺了」，甚至摔壞家電等異常行為，家人發現她的情況後立即帶她就醫，才得知她的遭遇。

該被害人隨後對12名加害者提告，不過，她的身心狀況在調查過程中急劇惡化，部分加害者最初承認犯行而被公司解僱，但隨著調查進展，他們翻供否認性侵，女子也因此被迫多次接受審問，內心承受極大壓力，部分加害者甚至對她進行威脅，聲稱「要燒掉她的家」、「殺光她的家人」，導致她在恐懼及壓力下撤訴。

而南韓當時的性侵及性騷擾案件屬於「親告罪」，若受害者不提出告訴，司法機關無法將加害者送上法庭，最終法院對12名加害者做出不起訴處分；她在撤回訴訟後於2009年8月輕生，並在遺書寫道：「我是他們的玩物」、「我已沒有活下去的理由」。