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國際
2023-10-19 19:20:52

南韓19歲鋼琴男神任奫燦風靡全球 英國唱片公司Decca Records搶人成功

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任奫燦

任奫燦被喻為K-pop古典版男神。(互聯網)

韓流直捲世界各地，除了流行音樂和韓劇，連古典音樂也刮起韓風。19歲南韓鋼琴家任奫燦被喻為K-pop古典版男神，去年在美國德州舉行的典堂級比賽范．克萊本鋼琴大賽(Van Cliburn International Piano Competition)一鳴驚人，以18歲之齡成為歷來最年輕金牌得主，並獲歷屆以來最多現場觀眾站立鼓掌。其魅力風靡全球，先後在首爾、紐約、倫敦、羅馬、東京、巴黎和阿姆斯特丹等地舉行演奏會；去年11月亦曾到港在港大繆思樂季舉行獨奏會，據悉門票甫開賣便售罄。火紅的任奫燦成為各大唱片公司搶奪目標，英國廣播公司(BBC)指他已與成立了94年的英國唱片公司Decca Records簽署獨家合約。

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任奫燦｜「他與鋼琴談戀愛」

任奫燦在范．克萊本鋼琴大賽彈奏《拉赫曼尼諾夫第三鋼琴協奏曲》的比賽片段於網上累計逾1,200萬人次觀看。任奫燦在聲明中稱，Decca一向製作出色音質的唱片，也與很多赫赫有名音樂家合作。報道指，任奫燦的演奏被形容為「自然、富魅力和富詩意」；在比賽中為其演奏指揮的Marin Alsop也被他的演繹感動到落淚。有樂評家稱，「任奫燦不但與鋼琴合而為一，而是與鋼琴談戀愛。」

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