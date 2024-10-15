南韓2警見持刀狂徒落荒而逃　丟下一家三口捱斬遭解僱(有片)

2021年11月，南韓仁川發生一宗投訴噪音斬人案，48歲男疑犯不滿樓下的一家三口因噪音報警，持刀瘋狂追斬，現場1名男警及1名女警配有槍械，卻當場逃跑，害得這家人慘被狂斬，失職警被解僱後不服提告，南韓大法院(最高法院)上周四(10日)裁定警方合理解僱二人。

綜合報道，男疑犯於案發前幾個月搬入該大廈4樓，他經常拿著槌子等物體敲打地板，住樓下3樓一家人包括父親、母親和女兒不勝噪音滋擾，惟多次溝通無效，亦曾經報案4次，警方均以依噪音糾紛處理。事發當日，男疑犯上門踢門，當時屋內只有戶主的女兒，警方到場勸阻後男疑犯離去。3個小時後，男疑犯又上門生事，仁川論峴警察署派出1名配槍和警棍的男警，以及1名配有電槍和警棍的女警前往處理。為免刺激男疑犯，男警將男戶主帶到樓下了解，女警則與女戶主和其女兒在3樓門外等待，詎料男疑犯持刀落樓斬兩母女，女警在未有使用電槍或警棍便直接逃走。男戶主在樓下聽到妻子慘叫連忙上樓想保護家人，男警原本在他後面，但在梯間見女警落樓，就跟著掉頭一起逃跑，最終男戶主徒手奪刀將男疑犯制服，2警在樓下從身上取出警棍和電槍後，才上樓向疑犯補射電槍並上銬。