南韓200年一遇暴雨增至6死2失蹤 男子電梯內浸死(有片)

南韓南部等地區周三淩晨突降暴雨，被形容為200年一遇，導致水淹和山泥傾瀉，增至最少6人死亡、2人失蹤，數千人需疏散。一名男子被發現在電梯內浸死，現場為一幢大樓的地下樓層。
全羅北道周三凌晨開始降下破紀錄大雨，持續約3小時；距離首爾178公里的群山市每小時降131.7毫米雨量，為有紀錄以來全國最高每小時降雨量。報道指，群山市的每小時雨量為為該市全年降雨的逾10%。氣象局人員形容為「200年一遇暴雨」，是自1907年有紀錄以來，即117年來最高降雨量。另外，群山市以西的「於青島」周二深夜在約一小時內降下146毫米雨量，該區對上一次一小時內錄得140毫米雨量是1998年7月31日。
南韓暴雨｜連人帶車沖入河中
在忠清南道和大田地區，每小時降雨量最高達到111.5毫米。忠清南道論山市一幢大樓凌晨3時大量洪水湧入，一名五十多歲男子死於電梯內。忠南舒川郡庇仁面發生山泥傾瀉，一名七十多歲居民被埋在遭山泥摧毀的房屋內，救出後不治。另有一名七十多歲男子檢查養牛場後駕車回家時，連人帶車遭洪水沖入河中，拯救人員近3小時後才救起他，已返魂乏術。一名六十多歲農夫則遭吸入排水系統淹死。
受暴雨影響，部分列車和15艘客輪一度停運，釜山金海機場最少27個航班停飛、36個航班延誤。截止周三下午，全國有537宗因大雨損毀的報告，包括道路水浸、山泥傾瀉、橋身和汽車遭水淹等，共3,568人轉移到安全處。