南韓200年一遇暴雨5死1失蹤 男子電梯內浸死(有片)

南韓南部等地區周三淩晨突降暴雨，被形容為200年一遇，導致水淹和山泥傾瀉，造成最少5人死亡、一人失蹤，數千人需疏散。一名男子被發現在電梯內浸死，現場為一幢大樓的地下樓層。

全羅北道周三凌晨開始降下破紀錄大雨，持續約3小時；距離首爾178公里的群山市每小時降131.7毫米雨量，為有紀錄以來全國最高每小時降雨量。報道指，群山市的每小時雨量為為該市全年降雨的逾10%。氣象局人員形容為「200年一遇暴雨」，是自1907年有紀錄以來，即117年來最高降雨量。另外，群山市以西的「於青島」周二深夜在約一小時內降下146毫米雨量，該區對上一次一小時內錄得140毫米雨量是1998年7月31日。