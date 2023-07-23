南韓4天逾1900宗可疑國際郵件報案 警方：包裹內無不明氣體 疑是網購刷單詐騙

南韓日前爆出民眾收到可疑國際包裹，警方今日稱4天收到逾1,904宗可疑包裹報案，已對587宗展開調查，其餘1,317宗為誤報。南韓清南道一戶居民收到內含不明氣體的台灣包裹的消息傳出後，經警方確認，包裹內未檢測出氣體，也沒有生化或輻射物質，當局排除與恐怖主義有關。據悉，這可能是網購的刷單詐騙，偽造好評。
當局稱，安市西北區稷山邑一家庭昨天下午12時41分報警稱，收到一件來歷不明的國際包裹。經確認，該郵件用A4紙大小的塑膠紙包裹，來自台灣。有消息稱，軍方爆炸物處置小組和天安市衛生站用X光檢查後，證實包裹內含不明氣體。警方相關人士今日表示，聯同軍方和消防部門一起調查該包裹，但未發現疑似爆炸物的物體或檢出氣體。警方將把該包裹轉移至安全地點拆封並仔細檢查。
南韓可疑郵件｜大部分可疑包裹裝有唇膏等等低廉物品
韓聯社報道，從事發地來看，可疑國際包裹案京畿道最多，為604宗。其後依次為首爾(472宗)、慶尚北道(89宗)、仁川市(85宗)和全羅北道(80宗)。警方提醒民眾，若發現黃色或黑色包裹上寫有「CHUNGHWA POST」、寄件地標為「P.O.Box 00561-003777，Taipei Taiwan」的包裹，切勿打開，應立即向轄地警察署或撥打112報警。報道又指，調查發現，大部分可疑包裹裝有唇膏等低廉物品，或空空如也。
警方稱突然有大量可疑包裹湧入，可能是來自國外的網購刷單詐騙，為了誇大賣家的好評，而使用其他人的個人資料製造虛假銷售額，並寄出未經要求的物品，通常是廉價或無價值的東西。據悉，除了台灣，那些可疑包裹也有來自中國大陸、美國、馬來西亞和烏茲別克。台灣方面聲稱，從台灣寄往南韓的包裹源自大陸。