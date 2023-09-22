熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-22 10:15:35

南韓40米高舞台裝置倒塌壓傷8工人　女團NewJeans等藝人演出取消

分享：

女團NewJeans

原定於23至24日在南韓渼沙里漕艇競技場登場的SUPERPOP音樂節，不料，40米高的的舞台裝置，20日在搭建過程中發生倒塌意外，導致8名工人受困，其中2人傷勢嚴重。對此，主辦方也宣布為期2天的活動取消。

全身骨折當場昏迷不醒

綜合《韓聯社》與《MBC》報道，20日下午4時26分許，韓國京畿道河南市渼沙里漕艇競技場內正在搭建的舞台裝置，因不明原因倒塌，造成8人受傷。該舞台是為定於23至24日舉行的SUPERPOP音樂節而搭建。

現場照片顯示，一部分舞台裝置倒落在地上，倒塌的裝置高達40米。事發時，有13名工人在現場作業，8人不幸被鷹架壓住，其中2人受重傷。重傷人員中有1人為外籍男性，據稱全身骨折，當場昏迷不醒，被緊急送往附近醫院救治。

瞬間最大風速達每秒7.8米

報道稱，當天河南市天氣不佳，風雨交加。截至20日下午5時30分，降雨量達到27毫米。瞬間最大風速達到7.8米/秒。警方表示，將與國立科學搜查研究院等機關合作，對事故現場開展聯合調查，包括調查活動主辦及當地政府是否遵守安全規定。

「SUPERPOP 2023」音樂節由可口可樂贊助，人氣女團NewJeans、饒舌歌手朴宰範、Beenzino、歌手CL等多組K-pop明星登台演出。事發後，主辦方宣布活動取消，並向所有預定參加活動者致歉，將採取措施防止類似事故再次發生。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受