南韓40米高舞台裝置倒塌壓傷8工人　女團NewJeans等藝人演出取消

原定於23至24日在南韓渼沙里漕艇競技場登場的SUPERPOP音樂節，不料，40米高的的舞台裝置，20日在搭建過程中發生倒塌意外，導致8名工人受困，其中2人傷勢嚴重。對此，主辦方也宣布為期2天的活動取消。

全身骨折當場昏迷不醒

綜合《韓聯社》與《MBC》報道，20日下午4時26分許，韓國京畿道河南市渼沙里漕艇競技場內正在搭建的舞台裝置，因不明原因倒塌，造成8人受傷。該舞台是為定於23至24日舉行的SUPERPOP音樂節而搭建。

現場照片顯示，一部分舞台裝置倒落在地上，倒塌的裝置高達40米。事發時，有13名工人在現場作業，8人不幸被鷹架壓住，其中2人受重傷。重傷人員中有1人為外籍男性，據稱全身骨折，當場昏迷不醒，被緊急送往附近醫院救治。