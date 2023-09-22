南韓40米高舞台裝置倒塌壓傷8工人　女團NewJeans等藝人演出取消

原定於23至24日在南韓渼沙里漕艇競技場登場的SUPERPOP音樂節，不料，40米高的的舞台裝置，20日在搭建過程中發生倒塌意外，導致8名工人受困，其中2人傷勢嚴重。對此，主辦方也宣布為期2天的活動取消。
全身骨折當場昏迷不醒
綜合《韓聯社》與《MBC》報道，20日下午4時26分許，韓國京畿道河南市渼沙里漕艇競技場內正在搭建的舞台裝置，因不明原因倒塌，造成8人受傷。該舞台是為定於23至24日舉行的SUPERPOP音樂節而搭建。
現場照片顯示，一部分舞台裝置倒落在地上，倒塌的裝置高達40米。事發時，有13名工人在現場作業，8人不幸被鷹架壓住，其中2人受重傷。重傷人員中有1人為外籍男性，據稱全身骨折，當場昏迷不醒，被緊急送往附近醫院救治。
瞬間最大風速達每秒7.8米
報道稱，當天河南市天氣不佳，風雨交加。截至20日下午5時30分，降雨量達到27毫米。瞬間最大風速達到7.8米/秒。警方表示，將與國立科學搜查研究院等機關合作，對事故現場開展聯合調查，包括調查活動主辦及當地政府是否遵守安全規定。
「SUPERPOP 2023」音樂節由可口可樂贊助，人氣女團NewJeans、饒舌歌手朴宰範、Beenzino、歌手CL等多組K-pop明星登台演出。事發後，主辦方宣布活動取消，並向所有預定參加活動者致歉，將採取措施防止類似事故再次發生。
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