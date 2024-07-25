南韓5歲童被逼倒立20分鐘慘死　跆拳道館長被指無視男童求救

南韓一名5歲兒童，遭跆拳道道館的館長用墊子包裹後，呈「頭下腳上」的姿勢放置20分鐘以上。期間曾呼喊「救救我」，館長卻沒有理會。最後男童陷入昏迷，經過長達11天的搶救後於23日宣告不治。該館長目前已被警方逮捕，他在盤查時則辯稱，只是想對男童惡作劇。

綜合報道，事件發生於12日晚上約7時20分，在京畿道楊州市德溪洞的一間跆拳道館，年約30多歲的男館長，將一名5歲男童用墊子包裹後，將他維持「頭下腳上」的姿勢達20分鐘以上。當男童昏迷，館長始發現男童沒有呼吸、四肢無力，立刻將他送到道館樓下的診所，醫生進行心肺復甦後仍沒有起色，隨即報警，將男童轉送首爾大型醫院搶救，惜留醫11日後，男童於周二(23日)被宣告不治。