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國際
2022-06-13 16:13:32

南韓50人中頭獎　逾億獎金攤薄變二百萬

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南韓50人中樂透頭獎，獎金攤薄由億剩變百萬。(網上圖片)

南韓50人中樂透頭獎，獎金攤薄由億剩變百萬。(網上圖片)

難得中六合彩，當然想自己一注獨得，不過南韓日前卻發生罕有事件，當地最新一期樂透攪珠竟有多達50注中頭獎，創下史上最多幸運兒的紀錄，獎金亦被大大攤薄，由原本為219. 28億韓元(折合約1.34億港元)獎金，每注最後分到只有4.38億韓元(折合約268萬港元)

第1019期頭獎號碼依大小排列分別是1、4、13、17、34、39以及特別號碼6。(網上圖片)

第1019期頭獎號碼依大小排列分別是1、4、13、17、34、39以及特別號碼6。(網上圖片)

南韓企劃財政部彩券委員會周日(12)表示，國內樂透最新一期頭獎多達50注中獎，創下史上最多幸運兒的紀錄，在這次頭彩50注中獎當中，有42注是自選號碼、6注為電腦選號、2注為自選+電選。原本為219. 28億韓元(折合約1.34億港元) 的頭獎獎金，每注最後分到4.38億韓元(折合約268萬港元）。

據《韓聯社》報道，南韓樂透玩法為45個號碼中選6個，第1019期頭獎號碼依大小排列分別是1413173439以及特別號碼6，主號碼6個全中就能捧走頭獎，中5+特別號則是二獎。

南韓樂透最多人中走頭獎的是2013年5月18日的第546期，當時共有30人中獎。(網上圖片)

南韓樂透最多人中走頭獎的是2013年5月18日的第546期，當時共有30人中獎。(網上圖片)

香港最經典39注分頭獎 每注派約70

在此之前，南韓樂透最多人中走頭獎的是2013518日的第546期，當時共有30人中獎；而上一期頭彩得主只有2人。順帶一提，香港最多人中頭獎一次，是出現於1997年的香港回歸金多寶攪珠，一共39注中頭獎，每注派彩約70萬港元。

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