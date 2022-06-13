南韓50人中頭獎　逾億獎金攤薄變二百萬

難得中六合彩，當然想自己一注獨得，不過南韓日前卻發生罕有事件，當地最新一期樂透攪珠竟有多達50注中頭獎，創下史上最多幸運兒的紀錄，獎金亦被大大攤薄，由原本為219. 28億韓元(折合約1.34億港元)獎金，每注最後分到只有4.38億韓元(折合約268萬港元)。

南韓企劃財政部彩券委員會周日(12日)表示，國內樂透最新一期頭獎多達50注中獎，創下史上最多幸運兒的紀錄，在這次頭彩50注中獎當中，有42注是自選號碼、6注為電腦選號、2注為自選+電選。原本為219. 28億韓元(折合約1.34億港元) 的頭獎獎金，每注最後分到4.38億韓元(折合約268萬港元）。 據《韓聯社》報道，南韓樂透玩法為45個號碼中選6個，第1019期頭獎號碼依大小排列分別是1、4、13、17、34、39以及特別號碼6，主號碼6個全中就能捧走頭獎，中5個+特別號則是二獎。