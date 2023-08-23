南韓6年來首次全國防空演習 警報聲響徹全城民眾懒理

為應對北韓空襲威脅，南韓6年來首次舉行全國防空演習，歷時20分鐘。防空警報聲於今日下午2時響起，警員指揮交通，疏導民眾往鄰近地鐵站避難。穿上印有「民間防衛」標記黃色背心的人員，呼籲民眾離開街上約15分鐘到防空站。惟民眾似乎並未有理會，如常在街上行走，或坐在餐廳用餐，僅少數人到用作避難的地鐵站。有人稱，不知今天有演習，大家似乎都不理會，「我不相信會有戰爭」。有拖著行李的遊客站在街上，聽到防空警報聲不知發生甚麼事。
英國廣播公司(BBC)記者稱，在首爾市中心的地鐵站，只有12名市民「暫避」。24歲大學生Kim Min-jun稱，「這是必須的，北韓令人緊張不安，演習是提醒我們，喚起公眾關注。」另一20歲青年與朋友走到地鐵站內，他指南韓與北韓目前仍在戰爭狀態中，防空演習有需要，但擔心這類舉動會挑釁北韓，「因我們也與美國舉行聯合軍演，加劇戰爭的機會」
南韓防空演習｜如常坐在咖啡店 民眾：不知防空站在哪裡
不過，在地面市民生活如常。報道訪問了一名市民，警報聲響起時她在咖啡店內，說：「我不知道防空站在哪裡，不明白點解要有這種演習。我不認為會打仗。」另一名80歲老翁也沒有去「避難」，雖然他認為演習在保護民眾和國家上很重要，但他當時正與朋友喝茶，不想離開。
防空演習每年舉行，因兩韓緊張關係前幾年緩和，加上新冠疫情而暫停了6年。首爾一名社區街坊組織領袖對民眾「冷待」有點失望，他們一心準備應對危機，但大家卻不支持，「民眾只是不感興趣」。
南韓防空演習｜民眾：若真空襲爆炸無得避
南韓內政部稱，在演習期間，全國約200個地區的駕駛人士需將車子駛到馬路邊停下，近500間超級市場、戲院和其他公共設施內的民眾獲引導疏散到安全地方。路透社稱，在一幢辦公大樓，數百職員都有聽從指示到地下停車場躲避，部分人喝咖啡打發時間，也有人投訴沒有冷氣。一名銀行職員說，「我知道不會打仗，但如果真是有空襲爆炸，這種避難設施沒有用。不過，透過演習可知防空設施在哪裡。」