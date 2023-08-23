南韓6年來首次全國防空演習 警報聲響徹全城民眾懒理

為應對北韓空襲威脅，南韓6年來首次舉行全國防空演習，歷時20分鐘。防空警報聲於今日下午2時響起，警員指揮交通，疏導民眾往鄰近地鐵站避難。穿上印有「民間防衛」標記黃色背心的人員，呼籲民眾離開街上約15分鐘到防空站。惟民眾似乎並未有理會，如常在街上行走，或坐在餐廳用餐，僅少數人到用作避難的地鐵站。有人稱，不知今天有演習，大家似乎都不理會，「我不相信會有戰爭」。有拖著行李的遊客站在街上，聽到防空警報聲不知發生甚麼事。

英國廣播公司(BBC)記者稱，在首爾市中心的地鐵站，只有12名市民「暫避」。24歲大學生Kim Min-jun稱，「這是必須的，北韓令人緊張不安，演習是提醒我們，喚起公眾關注。」另一20歲青年與朋友走到地鐵站內，他指南韓與北韓目前仍在戰爭狀態中，防空演習有需要，但擔心這類舉動會挑釁北韓，「因我們也與美國舉行聯合軍演，加劇戰爭的機會」