南韓8歲女童遭女教師刺數十刀割頸殺害 疑犯自殘 供稱：殺任何一人都可以(更新)

【18:15更新】傳媒報道，遇害8歲女童名為金荷娜(音譯)，家屬周二(11日)為她設靈，大批同學、家長和親屬等前來致祭。女童父親受訪，哽咽表示女兒左邊頸部、腋下等上半身部位被刺數十刀，有反抗痕跡，手臂也有很大刀傷。他怒控：「老師在學校殺了學生，還有誰會安心把孩子送去學校？正職老師殺了我的女兒！」 金父講述案發經過，表示事發時女教師叫他的女兒，女兒便聽話地過去，「結果教師卻殺了小孩」。他呼籲政府盡快立法，避免出現「第2個荷娜」。

女教師以贈書為名 把受害人帶到教室 警方表示，涉案教師供稱，課後輔導結束後，她要「將一本書送給最後離開的孩子，不管是誰，都想和他同歸於盡」。警方指，教師以贈書為由，將女童帶往視聽教室，持刀刺她並將她勒斃，兇刀在學校附近一間廚具店購買。 女教師曾接受抑鬱症治療 有暴力傾向 女教師自2018年開始接受抑鬱症治療，韓聯社報道，她去年12月9日申請停薪留職半年，休假期間曾有自殘傾向，但在年底銷假復職。校方基於安全考慮，並未讓她負責之前的教學工作，她因此不滿，上班之後3天出現暴力傾向。另有報道指，女教師本月6日在課堂上發怒，打傷一名前來關切的教師。



南韓中部城市大田(Daejeon)周一(10日)發生校園命案，一名40多歲女教師持刀刺死一名8歲女生。 韓聯社報道，女童遭刺傷後送院搶救，到醫院時已「昏迷，其後宣告不治」。涉案教師之前因抑鬱症請假一段時間，去年底回校復課。她向警方坦承犯案，說「是我做的」，其頸部和手臂有刀傷，警方研判她可能曾自殘。

女童原定要上私人才藝班 報道指，遇害8歲女童事發時在校內上課餘照顧班，原本之後還要上私人才藝班。家長發現她沒去上才藝班後報警，警方於傍晚6時許在多媒體教室找到女童及教師，女童倒臥血泊，臉部、手、肩膀、頸部等多處遭刺傷，女教師躺在旁邊，失去意識，頸部和手臂等受傷，須接受手術治療，沒生命危險。

南韓謀殺率低於其他國家 2021年官方數據顯示，南韓謀殺率為10萬分之1.3，低於全球平均兇殺死亡率10萬分之6。