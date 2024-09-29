南韓80歲婦或成環球小姐最年長佳麗 「我想震驚世界！」

歷史悠久的國際選美比賽環球小姐放寬參賽資格不設年齡上限，南韓一名80歲婦人參加當地選拔賽，更入圍最後一輪比賽，與31名年輕佳麗爭奪冠軍，勝出者會代表南韓於11月出戰墨西哥舉行的總決賽。她若奪冠，將成為環球小姐歷來最年長佳麗。她的人生也充滿傳奇，已退休的她五十多歲因財困要打工，更意想不到展開模特兒生涯。 出生時環球小姐還未成立 崔順華10月便步入81歲，有3名孫兒，出世時甚至還未有環球小姐，首屆環球小姐於1952年舉辦，那幾乎是她出生後近10年；她在二戰時出生，年幼時經歷韓戰的艱苦生活。她本月30日(周一)將與其他31名參賽者爭奪南韓環球小姐寶座，接受美國有線新聞網絡(CNN)電話越洋訪問時稱「我想震驚世界，像會驚訝問一名80歲婦人為何如此健康？她如何維持苗條身形？進食習慣？」她指，人變老會增磅，希望能夠向大家展示即使年紀大了，仍可健康生活。

環球小姐取消婚姻等限制 孕婦母親均可參加 環球小姐過去數十年一直只准18歲至28歲參賽，但從2024年開始與時並進，除了撤銷年齡限制，去年更取消孕婦或已為人母，以及已婚和離婚婦女的禁賽資格。除了崔順華，今年加拿大和阿根廷也分別有58歲和60歲的參賽者，但她們均未能奪冠前往墨西哥決賽。崔順華稱，現在取消了年齡限制，「我覺得應該要試試，無論能否進入決賽，我都決定要嘗試並把握這次機會」。目前晉身11月決賽最大年紀的佳麗是來自馬耳他的40歲參賽者，萬一崔順華勝出南韓環球小姐，年齡將大前者20歲。 南韓環球小姐今年標榜「追求夢想，年齡不是問題」，同時也取消了選美節幾乎必有的泳衣環節。崔順華在周一比賽的「才藝」環節中將參與歌唱比賽，民眾網上投票及評判的評分將選出冠軍，而崔順華被稱「內外美麗」兼具。她認為外觀美麗固然重要，但內心輕鬆同樣重要，要有正面思想，最近不少人的思想太負面了。