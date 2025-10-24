南韓APEC峰會在即　國宴菜單請《黑白大廚》愛德華李操刀(有片)

亞太經濟合作會議(APEC)領袖峰會下週將於南韓慶州舉行，除了各國領袖的會談焦點，「國宴菜單」亦備受外界關注。南韓外交部表示，這場象徵韓國款待最高規格的晚宴菜單，將由Netflix料理競賽節目《黑白大廚》的韓裔美籍名廚愛德華李(Edward Lee)與樂天酒店主廚團隊共同設計。

綜合報道，南韓外交部23日透露，晚宴將「部分採用當地食材」，不過完整菜單仍列為最高機密，預計要到31日宴會當天才會正式公開。慶州市政府指出，當地代表性特產包括「千年韓牛」、鰈魚(為比目魚的一種)、鮑魚等。慶州地理條件特殊，山海相連，能生產多樣的農、畜、海鮮食材。其中「千年韓牛」最被看好入選，原因之一是2005年釜山APEC峰會晚宴也曾以牛肉料理「宮廷烤牛肉」(너비아니)入菜，顯示牛肉仍是韓國款待貴賓的首選。