南韓SK集團會長出軌離婚官司糾纏多年　前第一千金加碼索2萬億韓圜身家

南韓SK集團會長崔泰源與前第一千金盧素英的「世紀離婚」官司傳出新進展。盧素英在二審時要求崔泰源支付的金額提高至逾2萬億韓圜，且要求以現金價值分割財產。

要求以「現金價值」分割財產

《韓聯社》報道，SK集團會長崔泰源與韓國前總統盧泰愚長女盧素英正在進行離婚訴訟，近日盧素英向首爾家庭法院提交《變更訴訟請求申請書》，要求崔泰源支付的金額提升至2.03萬億韓圜（約121億港元）。其中包含財產分割金額2萬億韓圜（約119億港元），精神損害賠償30億韓圜（約1,786萬港元），且要求以「現金價值」分割財產，而不是轉讓股票。

據悉，崔泰源與盧素英在美國芝加哥留學時相識交往，1988年盧泰愚就職韓國總統後，2人於同年9月在青瓦台結婚，膝下育有3子女。2015年，崔泰源爆出外遇且有1名私生女，2人因此婚姻破裂。男方2017年向法院提出離婚協調，但調解未果，之後提起離婚訴訟。