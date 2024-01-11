南韓SK集團會長出軌離婚官司糾纏多年　前第一千金加碼索2萬億韓圜身家

南韓SK集團會長崔泰源與前第一千金盧素英的「世紀離婚」官司傳出新進展。盧素英在二審時要求崔泰源支付的金額提高至逾2萬億韓圜，且要求以現金價值分割財產。
要求以「現金價值」分割財產
《韓聯社》報道，SK集團會長崔泰源與韓國前總統盧泰愚長女盧素英正在進行離婚訴訟，近日盧素英向首爾家庭法院提交《變更訴訟請求申請書》，要求崔泰源支付的金額提升至2.03萬億韓圜（約121億港元）。其中包含財產分割金額2萬億韓圜（約119億港元），精神損害賠償30億韓圜（約1,786萬港元），且要求以「現金價值」分割財產，而不是轉讓股票。
據悉，崔泰源與盧素英在美國芝加哥留學時相識交往，1988年盧泰愚就職韓國總統後，2人於同年9月在青瓦台結婚，膝下育有3子女。2015年，崔泰源爆出外遇且有1名私生女，2人因此婚姻破裂。男方2017年向法院提出離婚協調，但調解未果，之後提起離婚訴訟。
一審判財產分配665億韓圜
2019年，盧素英改變原先反對離婚的立場，向法院提起反訴，要求崔泰源支付所持43.2%的SK股份與3億韓圜（約179萬港元），作為崔泰源婚內外遇與其試圖以訴訟手段將自己逐出門戶的精神損失賠償。
首爾家庭法院2022年12月針對2人的離婚財產分配訴訟進行一審判決，法官認定離婚事由的責任在於男方，因此判定崔泰源須支付盧素英贍養費1億韓圜（約59.5萬港元）、財產分配665億韓圜（約3.96億港元，即約31萬股SK控股股票），若崔在判決定讞後未繳納財產分配額，須另支付年5%的利息，但盧素英同月因不服判決提起上訴。
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