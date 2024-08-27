南韓YOLO成風 年輕人及時行樂 寧買名牌不生孩子

亞洲第4大經濟體的南韓，統計局今年2月公布的數據顯示，2023年南韓生育率再下降8%，降至0.72，創歷史新低。若要保持人口穩定，這數字應為2.1，如果男女不生育趨勢持續，預計到2100年，南韓人口將減少一半。路透社引述社會學家指出，怎樣過生活才是2、30歲南韓年輕人最在意的事，意味著相較於南韓其他族群或其他國家同齡人口，平均而言，南韓Y世代和Z世代花費更多、儲蓄更少，不利於成家立室。 單人家庭帶起 YOLO風氣 《南韓時報》(The Korea Times)報道，單人家庭趨勢的興起帶動YOLO哲學過去10年在南韓社會成為主流。YOLO是「你只活一次」(you only live once)的英文字母縮寫，即是先想到及時行樂，而不是投資於不確定的未來。

首爾女子大學社會學教授Jung Jae-hoon指出：「他們追求社會地位。高消費習慣展現出年輕世代致力在網上打造成功形象，而非專注在安頓生活、養兒育女等難以掌握的目標上。」 摩根士丹利去年一項研究顯示，民眾追求精緻奢華的生活品味，南韓因而成為全球奢侈品牌人均消費最高的國家，大奢侈品牌也爭相落戶當地。

南韓年輕人豪花錢 即使過去3年大幅加息，南韓年輕人還是豪花錢。南韓央行數據顯示，30多歲族群存款率從5年前的29.4%，降至今年第一季的28.5%，同期其他年齡層存款率皆呈上升趨勢。

市場研究公司PMI於5月一項調查發現，財務困難是目前南韓民眾不生育的主因。在1,800名受訪者中，約46%將不生小孩的決定歸咎於工作不穩定或教育成本高。 南韓國家統計局表示，2、30歲年輕人去年年收入僅上升2%，低於所有家庭4.5%的增長幅度，更不利於生育。 年輕人愛及時行樂 不願生育 Jung Jae-hoon指出，年輕世代更注重及時行樂，這也解釋為何他們對以補貼為基礎的生育鼓勵政策反應冷淡。包括補助輸精管結紮逆轉手術、新生兒家庭現金補助、免費乘搭的士和延長有薪育嬰假等數十項措施，都無法阻擋生育率斷崖式下滑。總統尹錫悅政府5月宣布新設人口戰略企劃部，負責應對人口危機。