博爾索納羅支持者衝擊國會大樓等　至少400人被捕(有片)

巴西前總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)大批支持者周日(8日)衝擊國會大樓、總統府和最高法院，警方及安全部隊施放催淚氣體驅趕，事件擾攘4小時後平息，警方拘捕至少400人。剛上任約一個星期的總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)指事件是暴動，會追究參與者刑責，並簽署安全法令，加強對首都的安全保衛。

正在聖保羅州視察的盧拉批評法西斯狂熱分子觸發的暴動，巴西從未出現過，表明會將所有參與者繩之於法。盧拉又簽署一項安全法令，加強對首都的安全保衛，以期盡快結束事件，法令將一直持續到本月31日。盧拉之後到總統府視察破壞情況。

大批博爾索納羅的支持者星期日，在首都巴西利亞最高法院外聚集，衝破保安防線，闖入最高法院、國會大樓及總統府。總統辦公室發布影片，顯示國會大樓被示威者入侵後滿目瘡痍，多個會議室及議員辦公室受破壞。警方施放催淚氣體驅散示威者，安全部隊出動，拘捕滋事者。

拜登：事件令人髮指 馬克龍：人民意願須受尊重

博爾索納羅陣營譴責衝擊行動，形容是國家悲傷的一日。拉丁美洲多國領導人亦譴責暴力行為。美國總統拜登形容事件令人髮指。法國總統馬克龍認為，巴西人民的意願和民主體制必須受尊重。

左翼勞工黨的盧拉於去年10月30日總統選舉，以百分之50.9得票率擊敗自由黨的時任總統博爾索納羅。博爾索納羅拒絕承認敗選，他的支持者要求軍方推翻新政府。